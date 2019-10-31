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İtalya'dan AB'nin Arnavutluk ve Kuzey Makedonya kararına eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 19:23 | Son Güncelleme

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: - "Bugün bir kez daha bunun tarihi bir hata olduğunu belirtmek istiyorum" - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama: - "Arnavutluk için Avrupa'ya tam entegrasyon dışında başka yol yok"

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerinin başlatılması yönünde karar almamasının "tarihi bir hata" olduğunu söyledi.

Başbakan Conte, Arnavut mevkidaşı Edi Rama’yı başkentteki Başbakanlık Sarayı Chigi’de ağırladı. Öğle yemeğinde bir araya gelen liderler, ortak basın toplantısı düzenledi.

Conte, Rama'yı Roma'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "AB Konseyi’nin Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile katılım müzakerelerinin başlatılmasının ertelenmesine yönelik alınan kararın ardından söylediğim gibi bugün bir kez daha bunun tarihi bir hata olduğunu belirtmek istiyorum. İtalya, Arnavutluk’un AB üyeliğini desteklemek üzere ilk sırada yer alacak." ifadesini kullandı.

İtalya ve Arnavutluk arasındaki ekonomik ilişkilerin çok iyi seviyede olduğunu belirten Conte, "Şirketlerimiz için gelişme fırsatlarını belirlemek ve aynı zamanda İtalyan şirketleri ile Arnavutluk idareleri arasındaki devam eden anlaşmazlıkları incelemek için kalıcı bir ekonomik komisyon oluşturduk." dedi.

Conte, İtalya'da yaşayan 30 bin kadar Arnavut göçmenin de İtalyan ekonomisine katkıda bulunduğuna ve entegrasyona mükemmel bir örnek teşkil ettiğini sözlerine ekledi.

-Rama’nın açıklamaları

Arnavutluk Başbakanı Rama da Tiran ve Üsküp’ün katılım müzakerelerine başlayabilmesi için verdiği destekten ötürü Conte’ye teşekkür etti.

AB’nin iki ülkenin hak ettiği şeyi reddettiğini belirten Rama, "Arnavutluk için Avrupa’ya tam entegrasyon dışında başka yol yok. AB, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya için katılım müzakerelerine başlama konusunda zayıflık ve çaresizlik mesajı verdi." ifadesini kullandı.

Rama, İtalya gibi partner ve dostları sayesinde bu yolda ilerleyeceklerinden emin olduklarını kaydetti.

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AB Arnavutluk Arnavutluk Başbakanı Edi Rama İtalya İtalya Başbakanı Giuseppe Conte

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