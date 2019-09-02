İtalya'dan Alman STK gemisine el koyma kararı

Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerle bir süredir açık denizde bekleyen Alman sivil toplum kuruluşu Lifeline'a ait Eleonore gemisi, bu sabah acil durum ilan ederek İtalya kara sularına giriş yasağını ihlal etmesinin ardından, İtalyan mali polisinin müdahalesiyle karşılaştı.

Akdeniz'de 26 Ağustos'ta 100'ü aşkın düzensiz göçmeni denizden kurtaran ve İtalya ile Malta'nın limanlarını açmaması nedeniyle o tarihten bu yana açık denizdeki bekleyişi süren Eleonore gemisi, bu sabah acil durum ilan ederek izinsiz şekilde İtalyan kara sularına girdi.

Geminin kaptanı Claus Peter Reisch, sosyal medyada yayınlanan videosunda, "Güvertedeki insanların hayatı açısından tehlikeli hal alan mevcut durum, beni en yakın limana yönelmem konusunda zorluyor." diyerek, geminin yönünü Pozzallo Limanı'na çevirdiğini söyledi.

Eleonore gemisine geçen hafta İtalya kara sularına giriş yasağı getiren kararnameyi imzalayan İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise geminin Pozzallo Limanı'na yönelmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Yasaları çiğneyen ve sınırlara saygı duymayanlara karşı İtalya'yı koruyacağım. Herkes yasalara ve sınırlara saygı duymak zorunda. Eğer birileri bunları çiğnemenin bedeli olmayacağını düşünüyorsa büyük bir hata işlemekte. İtalya'yı savunmak için her şeyi yaparım." ifadesini kullandı.