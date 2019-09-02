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İtalya'dan Alman STK gemisine el koyma kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 13:53 | Son Güncelleme

İtalya kara sularına giriş yasağını delen Alman sivil toplum kuruluşu Lifeline'a ait Eleonore gemisine mali polis müdahale etti - İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini: -"Yasaları çiğneyen ve sınırlara saygı duymayanlara karşı İtalya'yı koruyacağım"

Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerle bir süredir açık denizde bekleyen Alman sivil toplum kuruluşu Lifeline'a ait Eleonore gemisi, bu sabah acil durum ilan ederek İtalya kara sularına giriş yasağını ihlal etmesinin ardından, İtalyan mali polisinin müdahalesiyle karşılaştı.

Akdeniz'de 26 Ağustos'ta 100'ü aşkın düzensiz göçmeni denizden kurtaran ve İtalya ile Malta'nın limanlarını açmaması nedeniyle o tarihten bu yana açık denizdeki bekleyişi süren Eleonore gemisi, bu sabah acil durum ilan ederek izinsiz şekilde İtalyan kara sularına girdi.

Geminin kaptanı Claus Peter Reisch, sosyal medyada yayınlanan videosunda, "Güvertedeki insanların hayatı açısından tehlikeli hal alan mevcut durum, beni en yakın limana yönelmem konusunda zorluyor." diyerek, geminin yönünü Pozzallo Limanı'na çevirdiğini söyledi.

Eleonore gemisine geçen hafta İtalya kara sularına giriş yasağı getiren kararnameyi imzalayan İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise geminin Pozzallo Limanı'na yönelmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Yasaları çiğneyen ve sınırlara saygı duymayanlara karşı İtalya'yı koruyacağım. Herkes yasalara ve sınırlara saygı duymak zorunda. Eğer birileri bunları çiğnemenin bedeli olmayacağını düşünüyorsa büyük bir hata işlemekte. İtalya'yı savunmak için her şeyi yaparım." ifadesini kullandı.

Açıklamaların ardından mali polis, gemiye çıkarak kaptan Reisch'a İtalyan kara sularını ihlal ettiği gerekçesiyle gemiye el koyma kararını tebliğ etti.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, geminin bir saat içinde Pozzallo Limanı'na yanaşacağı, içindeki göçmenlerin tahliye edilmesinin ardından gemiye el konulacağı belirtildi.

- Akdeniz'deki düzensiz göçmen ve STK sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Söz konusu rotada, kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor.

Düzensiz göçmenleri, coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer İtalya ve Malta'ya taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor.

İtalya ve Malta, "son yıllarda çok fazla düzensiz göçmen almaları ve göçmenlerin Avrupa'da dağıtılmasına yönelik AB üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemeleri" gerekçesiyle kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmiyor.

Göçmenleri denizde kurtardıktan sonra güvenli liman arayan İspanyol ve Fransız STK'ların gemilerine ağustos ayında son çıkan güvenlik yasası çerçevesinde izin vermeyen İtalya, bir başka Alman STK Sea Watch'a ait "Sea Watch 3" gemisinin haziran ayında kurtardığı 53 düzensiz göçmenle yanaşmasına da o dönem henüz yasalaşmamış güvenlik kararnamesiyle izin vermemişti.

Geminin kaptanı Carola Rackete, 17 gün denizde bekledikten sonra yasağa ve engellemelere rağmen gemiyi Lampedusa'ya yanaştırmıştı. Hakkında adli süreç başlatılan Rackete, ön soruşturma hakimince serbest bırakılmış, ifadesi alındıktan sonra ülkesine dönmüştü.

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Alman STK Lifeline Eleonore Gemisi İtalya İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini

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