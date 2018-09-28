VİYANA (AA) - İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, talepleri karşılanmadığı sürece göçmen konusuna ilişkin İtalya ve Almanya arasında yapılacak anlaşmayı imzalamayacağını söyledi.
Avusturya'nın önde gelen gazetelerinden Die Presse'ye konuşan Salvini, Almanya ve ülkesi arasında yapılması planlanan göçmen anlaşması başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) sınırlarını korumakla görevlendirilen Frontex'in güçlendirilmesi ve İtalya-Avusturya arasında gerginliğe neden olan Güney Tirol sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.
Matteo Salvini, Akdeniz'de görevlendirilen asker ve gemilerin daha fazla göçmeni toplayarak İtalya'ya getirmesine karşı olduklarını dile getirdi.
Sınırların korunmasına ilişkin, ulusal egemenliğin korunması gerektiğini ve bunun temel şart olduğunu kaydeden Salvini, "Sınırların korunması ve iadeler için yardıma ihtiyacımız var ancak göçmenleri bizim için kaydeden ve ülkeye girmelerine müsaade eden kimseye ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.
- Almanya-İtalya göçmen anlaşması
Matteo Salvini, AB sınırları içinde ilk olarak İtalya'da kayıt altına alınan ve Almanya-Avusturya sınırında durdurulan göçmenlerin tekrar İtalya'ya gönderilmesine ilişkin Almanya ile yapılacak anlaşmayı, Dublin Sözleşmesi ve Akdeniz'de göçmenleri kurtaracak gemilere yönelik düzenlemelerin bir parçası olarak değerlendirdiklerini yineleyerek, "Almanya, (bu duruma) sağır olduğu ve bizim taleplerimizi karşılamadığı müddetçe anlaşmayı imzalamayacağım." ifadesini kullandı.
\
- Güney Tirol sorunu
İtalya'nın Güney Tirol (Alto-Adige Trentino) bölgesinde Almanca ve İtalyanca konuşan vatandaşlara Avusturya'nın vatandaşlık ve pasaport vermek istemesinin İtalya'nın gündeminde olmayan bir konu olduğunu dile getiren Salvini, "Bu konuya ilişkin İtalya Meclisinin bir kararı var. İtalyalılara kimin pasaport vereceğine İtalya karar verir. Ben de bu tutumu savunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Matteo Salvini, Avusturya halkı ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ile iyi ilişkileri olduğunu anımsatarak, Güney Tirollülere pasaport verilmesinin iki taraf arasındaki olumlu ilişkilerin dışında bir gelişme olduğunu, Avusturya ile bu konuda herhangi bir uzlaşının sağlanabileceği kanaatinde olmadığının altını çizdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İtalya'nın göçmenlere yönelik aldığı önlemleri eleştirmesini de değerlendiren Salvini, Macron'un İtalya üzerinden kaybettiği popülariteyi yeniden kazanmaya çalıştığını iddia etti.
Sıralama değişti! Türkiye, Almanya'yı geride bıraktı
Adana'da kadın kıyafeti giyip iş adamını öldürmüştü! Şoke eden ifadeler
Danimarka'da dev operasyon: Köprüler kapatıldı, trafik durdu!
Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)
Şiddetli depremin ardından Tsunami böyle vurdu
Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti
Komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul Belediye Başkanı adayı mı olacak?
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Saadet Partisi AK Parti ile ittifak mı yapacak? Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum