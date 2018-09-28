VİYANA (AA) - İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, talepleri karşılanmadığı sürece göçmen konusuna ilişkin İtalya ve Almanya arasında yapılacak anlaşmayı imzalamayacağını söyledi.

Avusturya'nın önde gelen gazetelerinden Die Presse'ye konuşan Salvini, Almanya ve ülkesi arasında yapılması planlanan göçmen anlaşması başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) sınırlarını korumakla görevlendirilen Frontex'in güçlendirilmesi ve İtalya-Avusturya arasında gerginliğe neden olan Güney Tirol sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Matteo Salvini, Akdeniz'de görevlendirilen asker ve gemilerin daha fazla göçmeni toplayarak İtalya'ya getirmesine karşı olduklarını dile getirdi.

Sınırların korunmasına ilişkin, ulusal egemenliğin korunması gerektiğini ve bunun temel şart olduğunu kaydeden Salvini, "Sınırların korunması ve iadeler için yardıma ihtiyacımız var ancak göçmenleri bizim için kaydeden ve ülkeye girmelerine müsaade eden kimseye ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.

- Almanya-İtalya göçmen anlaşması