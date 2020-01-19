HABER
  4. İtalya'dan Berlin Konferansı değerlendirmesi

İtalya'dan Berlin Konferansı değerlendirmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 23:30 | Son Güncelleme

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: - "(Konferansın) Sonuçlarından memnun olduğumuzu söyleyebiliriz çünkü her durumda ileriye doğru adımlar attık"

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya temalı Berlin Konferansı'nın sonuçlarından, "her durumda ileriye dönük adımlar atıldığı için" memnun olduklarını söyledi.

Conte ve Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin'de düzenlenen uluslararası konferansın ardından, İtalyan basınına değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Conte, "Konferans biraz önce bitti. Sonuçlarından memnun olduğumuzu söyleyebiliriz çünkü her durumda ileriye doğru adımlar attık. Üzerinde anlaşılan 55 madde var. Bunlar arasında ateşkes, silah ambargosu, iyi tanımlanmış bir siyasi süreç, aynı şekilde ortak askeri komite üyeleri de belirlendi ki ateşkese uyulup uyulmadığını gözlemleyecekler. Kaydettiğimiz önemli adımlar var." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in konferansta masaya oturmadığını, dolayısıyla söz konusu 55 maddeye resmen katılmadıklarını belirten Conte, "Ama sürekli olarak bilgilendiriliyorlar. Onların da ateşkese devam edeceklerine eminiz." dedi.

Conte, konferansta ülkesinin, Libya'da barışın korunması hususunda ilk sırada görev alabileceğini de resmen açıkladığını, bunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden geçmesi durumunda görev tanımını yapabileceklerini de söyledi.

İtalya’nın bugünkü sonuca ulaşmak için çok çalıştığını belirten Başbakan Conte, 55 noktanın ileriye dönük adımlar öngördüğünü ve halen yoğun biçimde çalışılması gereken şeyler olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Di Maio da "Bugün ulaşılan sonuç önemlidir. Bugün masaya oturanların hepsinin Libya’da büyük nüfuzu var. Eğer herkes bu 55 madde üzerinde mutabıksa ki öyle görünüyor, o zaman bu, Libya halkının ve tüm Akdeniz’in geleceğine yönelik iyi bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan, konferansın bitiminin hemen ardından Conte, Twitter hesabından "Nihayet Libya için ortak askeri komisyon üyeleri belirlendi. Böyle devam." şeklinde paylaşımda bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kabus gibi! Herkesi ilgilendiren kritik uyarı: Cep telefonunda 8 güne kadar canlı kalabiliyorKabus gibi! Herkesi ilgilendiren kritik uyarı: Cep telefonunda 8 güne kadar canlı kalabiliyor
Edremit'te çatıda çıkan yangın eve sıçradıEdremit'te çatıda çıkan yangın eve sıçradı
Motosikletin metrobüsle çarpışma anı kameradaMotosikletin metrobüsle çarpışma anı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Berlin Konferansı İtalya İtalya Başbakanı Giuseppe Conte İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio Libya

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Temizlik maddesi içen Kayra Talha Yaman ameliyat için bir kez daha ABD yolcusu

Şimdiye kadar 301 ameliyat geçirdi! Yeniden ABD yolcusu

Kadıköy'de annesi ve eşini öldüren şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de dehşet saçtı! Babasından şikayetçi oldu

Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör propagandası iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

Sosyal medyada terör propagandası!

Metrobüs yolunda feci kaza! Motosiklet metrobüs yoluna girdi

Metrobüs yolunda feci kaza: Yaralılar var

Sivas'ta 3.6 büyüklüğünde deprem! (AFAD - Kandilli son depremler)

Sivas'ta korkutan deprem!

İzmir'de dehşet! Parkta tartıştığı eşini vurarak ağır yaraladı

Sokak ortasında dehşet! Hayati tehlikesi var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.