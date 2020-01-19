İtalya'dan Berlin Konferansı değerlendirmesi

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya temalı Berlin Konferansı'nın sonuçlarından, "her durumda ileriye dönük adımlar atıldığı için" memnun olduklarını söyledi.

Conte ve Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin'de düzenlenen uluslararası konferansın ardından, İtalyan basınına değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Conte, "Konferans biraz önce bitti. Sonuçlarından memnun olduğumuzu söyleyebiliriz çünkü her durumda ileriye doğru adımlar attık. Üzerinde anlaşılan 55 madde var. Bunlar arasında ateşkes, silah ambargosu, iyi tanımlanmış bir siyasi süreç, aynı şekilde ortak askeri komite üyeleri de belirlendi ki ateşkese uyulup uyulmadığını gözlemleyecekler. Kaydettiğimiz önemli adımlar var." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in konferansta masaya oturmadığını, dolayısıyla söz konusu 55 maddeye resmen katılmadıklarını belirten Conte, "Ama sürekli olarak bilgilendiriliyorlar. Onların da ateşkese devam edeceklerine eminiz." dedi.