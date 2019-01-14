MADRİD (AA) - İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, 38 yıldır İtalyan yargısından kaçan Komünizm İçin Silahlı Proleterler (PAC) üyesi Cesare Battisti'nin ülkeye getirilmesinden dolayı Brezilya ve Bolivya'ya teşekkür etti.

Başbakan Conte, İçişleri Bakanı Matteo Salvini ve Adalet Bakanı Alfonso Bonafede, Battisti'nin İtalya'ya getirilmesinden dolayı ortak basın toplantısı düzenledi.

Brezilya'daki sağ görüşlü yeni hükümetin tutumunun Battisti'nin İtalya'ya getirilmesinde "belirleyici" olduğunu söyleyen Conte, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya ve gösterdikleri iş birliğinden dolayı Bolivya hükümetine teşekkür etti.

Conte, sadece hükümetler arası değil, gizli servisler, polis teşkilatları ve İnterpol'de de üst düzey iş birliğiyle "büyük bir takım oyunu gerçekleştirdiklerinin" altını çizerek "Battisti'nin yakalanması sadece adaletin yerini bulmasından dolayı büyük bir sonuç olmadı, bunu mağdur ailelere borçluyduk." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Matteo Salvini, diğer firarilerin de peşine düştüklerini belirterek "Sayıları 10'u bulan diğer teröristlerin İtalya'ya iade edilmesi için çalışmalar yürütülüyor ama şu anda isim ve ülke adı veremem." dedi.

Adalet Bakanı Bonafede de "güvenlik" gerekçesiyle Battisti'nin Sardunya Adası'ndaki Oristano Cezaevine götürülmesine karar verildiği duyurdu.

Bonafede, Battisti'nin çarptırıldığı ömür boyu hapis cezasını çekeceğini söyledi.

Cesare Battisti, İtalya'da 1972-1980 yılları arasında işlediği cinayet ve yasa dışı örgüt üyeliği gibi suçlardan ömür boyu hapis cezası almış, 1981'de cezaevinden kaçmıştı.

