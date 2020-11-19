İtalya’dan dönen Arda’yı bıçaklayan sanık: “Bıçağı sokmadım salladım”

İtalya’da Gastronomi Bilimleri Üniversitesi’nde okuyan Arda İpek (22), korona virüs salgınının dünya genelinde yayılmasının ardından İstanbul’daki ailesinin yanına gelmişti. İpek, Beşiktaş’ta bulunan ikametinin otoparkına gireceği esnada trafikte tartışma yaşadığı sanık Mutlu Caner Yontarkol (49) tarafından bıçaklanmıştı. İpek’in bıçaklanmasına ilişkin Yontarkol hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 11 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Sanık Yontarkol’un yargılanmasına devam edildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık SEGBİS yolu ile katılırken, tarafların avukatları hazır bulundu. Olaya ilişkin tanık dinlendi Duruşmada tanık olarak dinlenen Serdar Kulaoğlu, “Olayın nasıl başladığını görmedim. İki aracın durduğunu fark ettim. Mutlu Caner Yontarkol ile Arda İpek aralarında tartışıyordu. Kimin ne dediğini duymadım. Arda İpek aracın direksiyonunda oturuyordu, sanık kendi aracına doğru koştu. Arda İpek de araçtan indi. Arda İpek’e yaralandığını söyledim. O da sanığın kendisini bıçakladığını söyledi. Sonra kendisini hastaneye kaldırdık” şeklinde konuştu.

“Keşke hiç yaşanmasaydı”

Olaydan dolayı üzgün olduğunu söyleyen tutuklu sanık Mutlu Caner Yontarkol, “Keşke hiç yaşanmasaydı. Cezaevinde zor koşullar altındayız. Astım ve tansiyon hastasıyım. Bunların dikkate alınarak serbest bırakılmamı istiyorum” ifadelerini kullandı. Duruşmada beyanda bulunan müşteki Arda İpek’in avukatları, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Sanık avukatı ise, “Deliller toplanmıştır. Müvekkilin tutuklulukta geçirdiği süre infaza dönmüştür. Suçun vasfı öldürmeye teşebbüs değildir. Bu nedenle tahliye edilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Sanığın tutukluluk halinin devamını isteyen cumhuriyet savcısı, eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyanın Adli Tıp Kurumu’ndan dönmesinin beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Sanık tutukluluğun devamı kararına tepki gösterdi

Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanık karara tepki göstererek, “Tutuksuz yargılanma imkanım yok mu? 270 gündür tutukluluk” dedi. Mahkeme başkanı ise, sanığın bir kişiyi bıçakladığını ve bunun basit bir olay olmadığını söyledi. Mahkeme başkanının sözleri üzerine sanık, “Bıçağı sokmadım, salladım” diye konuştu.