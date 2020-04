İtalya'dan dönen öğrenciler konuştu: Önlem yoktu

Erasmus eğitim programı kapsamında İtalya'da bulunan 401 öğrenci, koronavirüs salgını nedeniyle 25 Mart'ta uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrollerinin ardından öğrenciler, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi'nde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 14 günlük karantina süreleri dün dolan öğrenciler, evlerine gönderildi

Yurtta karantina süresi tamamlanan Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler öğrencisi Ayşe Umay Özgürer (21), Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat bölümü öğrencisi İlayda Özdemir ile Conservatorio Di Musica Luigi Cherubini öğrencisi Feyza Nur Sağlıksever (27), İtalya'da yaşadıklarını anlattı.

‘GERİ DÖNMEK İSTİYORDUK’

İtalya’ya bahar döneminde Erasmus programı için gittiğinde her şeyin çok güzel başladığını, ancak koronavirüs salgını nedeniyle her şeyin tersine döndüğünü belirten Ayşe Umay Özgürer, "İlk başta her şey çok güzeldi, hayallerimi gerçekleştiriyordum. Yurt dışında okuyordum. Gittiğimde koronavirüs yoktu. Sonrasında ise bulunduğum adada koronavirüs ortaya çıkmaya başladı. Geri dönmek istiyordum, ama öyle bir imkan yoktu. Çok büyük bir sıkıntı vardı. Havaalanları kapanmıştı. Devletimizin bizi ülkeye getireceğini dair bilgiler verdiler. Hemen başvurumu yaptım. Benim için çok iyi oldu, çünkü 2 hafta boyunca hiç evden çıkmadık. Kimsem yoktu, yanımda sadece bir tane ev arkadaşım vardı. Ailem uzaktaydı ve kendimi çok yalnız hissediyordum. Dillerini de anlamadığım için büyük sıkıntı yaşıyordum” diye konuştu.