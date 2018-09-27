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İtalya'dan düzensiz göçü durdurmak için Tunus'ta istihdam vaadi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 19:32 | Son Güncelleme

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, düzensiz göçle mücadele kapsamında "Tunusluları ülkelerinde istihdam etmek için azami çabayı ortaya koyacaklarını" söyledi

TUNUS (AA) - İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Tunusluların, Akdeniz üzerinden İtalya sahillerine düzensiz göçle ulaşmasını engellemek için, "Tunusluları ülkelerinde istihdam edecek projeler aracılığıyla azami çabayı göstereceğiz." dedi.

Düzensiz göçmenlerle ilgili tartışmalı açıklamalara imza atan Salvini, başkent Tunus'ta Tunuslu Mevkidaşı Hişam el-Furati ile bir araya geldi.

Roma'nın Tunus "nezdinde tüm alanlarda bir numaralı stratejik ortak olmayı hedeflediğini" belirten Salvini, haziran ayında göreve geldiği zaman yaptığı "Tunus buraya suçluları gönderiyor" açıklamasının bağlamından çıkarıldığını savundu.

Salvini, Tunuslu ailelerin Akdeniz'de yaşanan facialardan kurtarılması için yollar aranması gerektiğini belirterek, "Tunusluları ülkelerinde istihdam etmek için çeşitli projeler aracılığıyla azami çabayı göstereceğiz." diye konuştu.

Öte yandan ev sahibi İçişleri Bakanı Furati, İtalyan bakan ile düzensiz göç ve "Tunuslu gençlerin kanlarıyla pazarlık yapan" insan tacirlerine karşı mücadelenin yollarını ele aldıklarını ifade etti.

Uluslararası Göç Örgütü, 23 Eylül itibarıyla İtalya sahillerine 21 bin 204 göçmenin ulaştığını paylaştı.

İtalya'da yeni hükümetin koalisyon ortağı aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin Tunus hakkındaki açıklamaları, iki ülke arasında krize yol açmıştı.

Salvini, göreve başladıktan birkaç gün sonra, "Yasa dışı göçmenler için güzel vakitler bitti. Bedava yolculuk bitti. Çantalarını toplama zamanı geldi." sözlerinin yanı sıra, "Tunus özgür ve demokratik bir ülke ancak buraya saygın insanlarını değil suçlularını gönderiyor." demişti.

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