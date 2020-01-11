HABER
  4. İtalya'dan göçmen kurtaran STK gemisi kaptanına sınır ihlalinden para cezası

İtalya'dan göçmen kurtaran STK gemisi kaptanına sınır ihlalinden para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 18:55 | Son Güncelleme

İtalya'dan göçmen kurtaran STK gemisi kaptanına sınır ihlalinden para cezası

İtalya'da eylül ayında ülkenin kara sularını ihlal ettiği gerekçesiyle el konulan Alman sivil toplum kuruluşu (STK) Lifeline'a ait Marie Eleonore gemisinin kaptanı Claus Peter Reisch'a 300 bin avro para cezası verildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, ülkede eylül ayına kadar iktidarda olan aşırı sağcı parti Lig'in bastırmasıyla yasalaşan ve göçmen kurtaran STK'lara cezalar öngören ikinci güvenlik paketi çerçevesinde, Alman kaptana yüklü para cezası kesildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, 300 bin avroluk cezaya çarptırıldığını belirten gemi kaptanı Reisch, "Ne yazık ki, mücadele üstüne mücadele. Sicilya'da inanılmaz bir ceza aldım. Buna itiraz edeceğim ama bu arada her şey çok maliyetli." ifadelerini kullandı.

Akdeniz'de ağustos ayı sonunda kurtardığı 100 kadar göçmenle bir süre açık denizde bekledikten sonra, 2 Eylül sabahı acil durum ilan ederek İtalya kara sularına giriş yasağını ihlal eden Lifeline'a ait Eleonore gemisi, İtalyan mali polisinin müdahalesiyle karşılaşmıştı.

İtalyan yetkililer, gemiye ülkede ağustos ayında yasalaşan, tartışmalı ikinci güvenlik paketi olarak bilinen kanuna göre el koymuştu.

Marie Eleonore gemisi, bu kanun çerçevesinde el konulan son gemi olurken, İtalya’da eylül ayındaki iktidar değişikliği sonrasında tartışmalı ikinci güvenlik paketinin değiştirileceği haberleri çıkmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kabinde soyunur musunuz? Bu kabinde soyunur musunuz?
İzmir’de 2 kişiyi öldüren, polisi yaralayan zanlı cezaevinde intihar ettiİzmir’de 2 kişiyi öldüren, polisi yaralayan zanlı cezaevinde intihar etti
Ümraniye'de beton mikseri devrildiÜmraniye'de beton mikseri devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alman STK Lifeline İtalya para cezası

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'nda flaş açıklama: Sebebi Fransa

Çavuşoğlu'nda flaş açıklama: Sebebi Fransa

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Flaş açıklama: Uçağı kruz füzesi sandığımız için vurduk

Flaş açıklama: Uçağı kruz füzesi sandığımız için vurduk

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

İş yerinde dedikodu yapanlar yandı! Yargıtay'dan flaş karar

İş yerinde dedikodu yapanlar yandı! Yargıtay'dan flaş karar

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kar topu oynayan öğrenciler acı içinde bağırdı!

Kar topu oynayan öğrenciler acı içinde bağırdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den uyarı geldi! Yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak!

Meteoroloji uyardı! Sabah saatlerinden itibaren etkili olacak!

Ümraniye'de faciadan dönüldü! Beton mikseri kontrolden çıkarak devrildi!

Beton mikseri kontrolden çıktı! Faciaya ramak kala!

Torbalı'da sağlık müdürü ve doktor eşini öldüren sanık cezaevinde intihar etti

İzmir'de peş peşe cinayetlerin sanığı cezaevinde intihar etti

Kayseri'de kaybolan koyununu arayan genç avcıların hedefi oldu!

Kaybolan koyununu arayan genç avcıların hedefi oldu!

İstanbul'daki deprem sırasında arkadaşları kaçtı, o oturmaya devam etti

Deprem sırasında şaşırtan görüntü

İstanbul'da deprem anlarında acil toplanma alanları nerede? Deprem toplanma alanı nasıl öğrenilir?

İşte İstanbul'daki acil toplanma alanları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.