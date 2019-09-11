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İtalya'dan göçmenleri kabul etmeyen ülkelere ceza önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 20:50 | Son Güncelleme

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: - "Göçmenlerin Avrupa düzeyindeki dağıtımına katılmayanlar, bunu mali açıdan hissedecekler"

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, düzensiz göçle ülkesine gelen göçmenlerin diğer Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere dağıtımı konusunda, yardımı reddeden ülkelere mali cezalar uygulanmasını önerdi.

Yeni kurduğu koalisyon hükümetiyle parlamentoda güvenoyu alma sürecini dün tamamlayan Başbakan Conte, yeni dönemdeki ilk dış gezisini Brüksel'e yaptı.

Brüksel'de AB'nin yeni liderleri ve görevi devretmeye hazırlanan mevcut liderleriyle ayrı ayrı görüştü.

Conte, mevcut AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile görüşmesinin ardından İtalyan basınına değerlendirmelerde bulunarak, ülkesinin de başını ağrıtan düzensiz göç konusunda dikkati çeken bir çıkış yaptı.

Düzensiz göçmenlerin üye ülkeler arasında dağıtımına katılmayan ülkelerin mali açıdan cezalandırılmasını gündeme getiren Conte, "(Göç konusunda) Geçici de olsa üzerinde bir anlaşma ihtimali var. İtalya'ya emanet edilen bu acil durumun idaresinden bir an önce çıkmalıyız. İtalya geçici de olsa bu mekanizmayla paylaşmayı istiyor. Göçmenlerin Avrupa düzeyindeki dağıtımına katılmayanlar, bunu mali açıdan hissedecekler." ifadelerini kullandı.

Conte, AB makamlarıyla görüşmelerinde bütçe yasasının ekonomik büyümeye ağırlık verecek şekilde düzenlenmesi ve göç konusunu düzenleyen ve birlik üyelerini de bağlayan Dublin Anlaşması'nın yeniden gözden geçirilmesine yönelik taleplerini de iletti.

Başbakan Conte, İtalya olarak geri dönüşlerin de yeniden düzenlenmesi gerektiğini, bundan da memnun olmadıklarını söyledi.

Conte, Brüksel'deki temasları kapsamında, AB Komisyonunun 1 Kasım'da göreve başlayacak olan yeni başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, AB Konseyinin 1 Aralık'ta göreve gelecek olan yeni başkanı Charles Michel, AB Konseyinin mevcut başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonunun mevcut başkanı Jean Claude Juncker ile ayrı ayrı görüştü.

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Anahtar Kelimeler:
AB düzensiz göçmen İtalya

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