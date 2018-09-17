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İtalya'dan Güney Tirol açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 21:43 | Son Güncelleme

İtalya Dışişleri Bakanlığı: - "Dışişleri Bakanlığı, İtalya'nın Viyana Büyükelçisinin bu sabah belirttiği üzere Bakan Enzo Moavero Milanesi'nin Avusturyalı mevkidaşının teklif ettiği olağan ikili görüşmeler için Viyana'ya gidemeyeceğini duyurmaktadır" - "(Avusturya'nın Güney Tirol'deki halka vatandaşlık ve pasaportu verme girişimi) Bu girişim, bu tip toplantıların başarılı olabilmesi için ön şart olan huzur ve karşılıklı güven iklimini bozmaktadır" - "Dahası, özellikle bütün Avusturyalı ve İtalyanlar, pasaportlarında spesifik olarak belirtildiği ve vurgulandığı üzere zaten ortak AB vatandaşlığı statüsünü paylaşırken, bu durumun anlaşılması güçtür"

İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi'nin, Avusturya'nın Güney Tirol (Alto-Adige Trentino) bölgesindeki halka tek taraflı vatandaşlık ve pasaport verme girişiminden dolayı Viyana'ya ziyarette bulunmayacağı bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, İtalya'nın Viyana Büyükelçisi'nin bu sabah duyurduğu üzere Bakan Enzo Moavero Milanesi'nin Avusturyalı mevkidaşının teklif ettiği olağan ikili görüşmeler için Viyana'ya gidemeyeceğini duyurmaktadır." denildi.

Bu kararın sebebinin Avusturya hükümetinin Güney Tirol'deki Almanca ve İtalyanca konuşan vatandaşlara Avusturya vatandaşlığı ve pasaportu vermeye yönelik özel amaçlı kanuna ilişkin tekerrür eden beyanları olduğu belirtilen açıklamada, "Bu girişim, bu tip toplantıların başarılı olabilmesi için ön şart olan huzur ve karşılıklı güven iklimini bozmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

- "Avusturya'da böyle bir girişimin konuşulması tuhaf"

Avusturya'nın muhtemel tek taraflı girişiminin, İtalyan kamuoyunun çeşitli kesimlerinde duygusallığı artırdığı bildirilen açıklamada, Güney Tirol'deki seçimler göz önünde bulundurulduğunda bu durumun uygunsuz olduğunun tekraren altı çizildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dahası, özellikle bütün Avusturyalı ve İtalyanlar, pasaportlarında spesifik olarak belirtildiği ve vurgulandığı üzere zaten ortak Avrupa Birliği (AB) vatandaşlığı statüsünü paylaşırken, bu durumun anlaşılması güçtür. Dolayısıyla da AB Başkanlığını geçici olarak yürüten Avusturya'da böyle bir girişimin konuşulması tuhaftır. Son olarak, pek çok İtalyan ve Avusturyalının kan döktüğü Birinci Dünya Savaşı'nın yüzüncü yıl dönümünde, söz konusu girişimin çağ dışı rövanşizmin muhtemel özelliklerini taşıma riskini barındırdığı üzüntüyle bildirilmektedir."

Avusturya'nın Tirol eyaleti, Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan anlaşmayla ikiye bölündü ve Güney Tirol olarak bilinen bölge, İtalya'nın egemenliği altına girdi.

İtalya, söz konusu bölgeyi Güney Tirol olarak değil Alto-Adige Trentino ismiyle tanıyor.

Güney Tirol’de yaşayan ve Almanca konuşanlara çifte vatandaşlık verilmesi Avusturya'da koalisyonun ortaklarından aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) seçim vaatleri arasında öne çıkan ana başlıklardan birini oluşturmuştu.

Çifte vatandaşlığın bazı istisnalar hariç izin verilmediği Avusturya’da, aşırı sağcı partinin AB üyesi bir ülkenin vatandaşlarına ikinci bir pasaport vermek istemesi dikkati çekiyor.

Öte yandan İtalya, Güney Tirol'de yaşayan vatandaşlarına Avusturya'nın çifte vatandaşlık ve pasaport vermek istemesine karşı çıkıyor.

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Alto-Adige Trentino Avusturya çift pasaport çifte vatandaşlık Güney Tirol İtalya İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi

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