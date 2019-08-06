HABER

İtalya’dan kurtarma gemilerine 1 milyon euroluk ceza düzenlemesi

06.08.2019 09:24 | Son Güncelleme

Akdeniz’de sığınmacılara yardım eli uzatan kurtarma gemilerine ve çalışanlarına bir milyon euroya kadar ceza öngören düzenleme İtalyan Senatosu’ndan geçti.

İtalya’dan kurtarma gemilerine 1 milyon euroluk ceza düzenlemesi

Akdeniz’de sığınmacıların hayatlarını kurtaran yardım örgütleri artık İtalyan karasularını ihlal etmeleri halinde daha da sert cezalarla karşı karşıya kalacak. Yardım örgütlerinin ülke karasularına izinsiz girmeleri durumunda 1 milyon euroya kadar para cezasına çarptırılması ve yardım gemilerine İtalyan otoritelerince el konulmasına olanak veren yasal düzenleme Senato’dan geçti. Yeni düzenleme para cezasının yanı sıra, İtalyan otoritelerinin karasularından çıkma yönündeki talimatlarına uymayan gemi kaptanlarının da tutuklanmasını ve 10 yıla varan hapis cezalarına çarptırılmasını öngörüyor.

İtalyan hükümeti yasalaşma sürecini hızlandırmak için sıkça izlenen bir yöntem olan güvenoyu yoluna başvurdu. Böylece daha önce de Temsilciler Meclisi’nde onaylanan tasarı, bir değişiklik yapılmaksızın güvenoyu almış oldu.

İtalya’nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda yasanın, güvenlik güçlerine daha fazla yetki, sınırlarda daha fazla kontrol ve mafyayı yakalamak için daha fazla insan gücü öngördüğünü kaydetti. Göç karşıtı politikalarıyla tanınan ve bu yönde adımlar atan Salvini’nin Lig Partisi son kamuoyu yoklamalarına göre ülkenin en güçlü partisi konumunda.

İtalya’da halihazırda uygulanan ve karasularını ihlal eden yardım gemilerine 10 ila 50 bin Euro para cezası öngören düzenleme yoğun tartışmalara neden olmuştu. Geçen Haziran ayında insani yardım gemisi Sea-Watch 3’ün kaptanı Carola Rackete, İtalya’nın Lampedusa Limanı’na izinsiz yanaştığı için gözaltına alınmıştı.

Rackete, Akdeniz’den kurtardıkları 42 sığınmacıyla birlikte yaklaşık iki hafta kadar denizin ortasında bekletildikten sonra gemideki sığınmacıların durumunun giderek kötüleşmesi üzerine bu kararı almak zorunda kaldığını söylemişti.

Yardım gemileri geri adım atmıyor

Ancak öngörülen cezalara rağmen yardım örgütleri, özellikle Libya üzerinden Avrupa’ya geçebilmek umuduyla adeta bir ölüm yolculuğunu göze alan sığınmacılara yardım eli uzatmaktan geri durmuyor. İnsani yardım örgütleri SOS Méditerranée ve Sınır Tanımayan Doktorlar’ın Ocean Viking adlı yardım gemisi Libya kıyılarındaki kurtarma bölgesine doğru yola çıktıkları belirtiliyor.

Sea Eye örgütüne ait olan ve ismini 2015'te ailesiyle birlikte Yunanistan’a geçmek isterken Bodrum açıklarında can veren üç yaşındaki Alan Kurdi’den alan geminin ise Libya'nın başkenti Trablus’ta bulunduğu kaydedildi. Daha önce geminin kurtardığı sığınmacılar Malta’da karaya ayak basmıştı.

DW,rtr / SÖ,AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

Eşi ölünce yerleştiği adayı 14 yılda bambaşka bir yer haline getirdiEşi ölünce yerleştiği adayı 14 yılda bambaşka bir yer haline getirdi
ABD'ye karşı dikkat çeken hamle! Uyarı yapıldıABD'ye karşı dikkat çeken hamle! Uyarı yapıldı
Kamerun'da havalimanında 2,8 milyon dolarlık altın yakalandıKamerun'da havalimanında 2,8 milyon dolarlık altın yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

İstanbul'da su tankeri tramvaya çarptı!

İstanbul'da su tankeri tramvaya çarptı!

ABD'ye karşı dikkat çeken hamle! Uyarı yapıldı

ABD'ye karşı dikkat çeken hamle! Uyarı yapıldı

Gerilim tırmanıyor! Pakistan Başbakanı, Erdoğan'la görüştü!

Gerilim tırmanıyor! Pakistan Başbakanı, Erdoğan'la görüştü!

Tekneden düşen Kerem Bürsin'den açıklama: "Omuriliğimi kırdım"

Tekneden düşen Kerem Bürsin'den açıklama: "Omuriliğimi kırdım"

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uruguay'dan ABD'ye gidecek vatandaşlarına uyarı

ABD'ye karşı dikkat çeken hamle! Uyarı yapıldı

Kamerun'da havalimanında 2,8 milyon dolarlık altın yakalandı

Kamerun'da havalimanında 2,8 milyon dolarlık altın yakalandı

Venezuela'nın ABD'deki tüm varlıkları donduruldu

Venezuela'nın ABD'deki tüm varlıkları donduruldu

Trump destekçisi bombacıya 20 yıl hapis cezası!

Trump destekçisi bombacıya 20 yıl hapis cezası!

Avrupa'yı karıştıran krizde yeni gelişme! Artık tam anlamıyla resmi!

Artık tam anlamıyla resmi! Krizde yeni gelişme!

Pakistan Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü! Gerilim tırmanıyor!

Gerilim tırmanıyor! Pakistan Başbakanı, Erdoğan'la görüştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.