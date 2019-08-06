İtalya’dan kurtarma gemilerine 1 milyon euroluk ceza düzenlemesi

Akdeniz’de sığınmacıların hayatlarını kurtaran yardım örgütleri artık İtalyan karasularını ihlal etmeleri halinde daha da sert cezalarla karşı karşıya kalacak. Yardım örgütlerinin ülke karasularına izinsiz girmeleri durumunda 1 milyon euroya kadar para cezasına çarptırılması ve yardım gemilerine İtalyan otoritelerince el konulmasına olanak veren yasal düzenleme Senato’dan geçti. Yeni düzenleme para cezasının yanı sıra, İtalyan otoritelerinin karasularından çıkma yönündeki talimatlarına uymayan gemi kaptanlarının da tutuklanmasını ve 10 yıla varan hapis cezalarına çarptırılmasını öngörüyor.

İtalyan hükümeti yasalaşma sürecini hızlandırmak için sıkça izlenen bir yöntem olan güvenoyu yoluna başvurdu. Böylece daha önce de Temsilciler Meclisi’nde onaylanan tasarı, bir değişiklik yapılmaksızın güvenoyu almış oldu.

İtalya’nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda yasanın, güvenlik güçlerine daha fazla yetki, sınırlarda daha fazla kontrol ve mafyayı yakalamak için daha fazla insan gücü öngördüğünü kaydetti. Göç karşıtı politikalarıyla tanınan ve bu yönde adımlar atan Salvini’nin Lig Partisi son kamuoyu yoklamalarına göre ülkenin en güçlü partisi konumunda.