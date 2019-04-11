İtalya'dan Libya hamlesi

MADRİD (AA) - İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es Serrac ve General Halife Hafter'in elçileriyle Roma'da bir görüşme yaptığını açıkladı.

Libya'daki çatışmalarla ilgili olarak İtalyan meclisinde düzenlenen bir oturumda konuşan Conte, İtalyan basınında yer alan "pazartesi günü Roma'ya gelen Libyalı üst düzey yetkililerle gizli bir toplantı yaptığı" iddialarını doğruladı.

Conte, "Libya'nın iki önemli aktörü, Başkan Serrac ve General Hafter ile bu aylarda ve bu günlerde olduğu gibi, içinde bulunduğumuz saatlerde de direkt temaslarda bulunuyorum. Hafter ve Serrac'ın elçileriyle direkt görüştüm. İtalya, Libya'daki askeri tırmanıştan endişe duyuyor." dedi.

Libya'daki son gelişmelerden ve özellikle askeri tırmanıştan sadece İtalya'nın değil tüm Avrupa ve uluslararası toplumun endişe duyması gerektiğini söyleyen Conte, çatışmaların hızlı bir şekilde insanlık krizine dönüşme riski olduğunu vurguladı. İtalya Başbakanı, Libya'daki durumunun Avrupa'ya doğru düzensiz göçmen akımı ile terörizm risklerini beraberinde getireceğini ifade ederek, acil müdahale edilmesi gerektiğinin altını çizdi.