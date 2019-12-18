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İtalya'dan Libya için diplomasi girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 01:37 | Son Güncelleme

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio: - "İtalya, Libya krizine diplomatik bir çözüm bulmak için çalışmaya hazır" - "Bu konuda ilerleyen saatlerde önce ABD’li ardından Rus ve Türk mevkidaşlarımla görüşeceğim"

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İtalya olarak Libya krizine diplomatik bir çözüm bulmak için çalışmaya hazır olduğunu bu hususta Türkiye, Rusya ve ABD Dışişleri Bakanları ile görüşeceğini söyledi.

Libya’da ilk olarak başkent Trablus'a giderek Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya gelen Di Maio, buradan Bingazi’ye geçerek darbeci General Halife Hafter ile görüştü. İtalyan bakan gün boyu süren temaslarının ardından başkent Roma’ya dönüşünde Ciampino havaalanında basın açıklaması yaptı.

Libya'daki görüşmelerinin kendileri açısından verimli geçtiğini anlatan Di Maio, "İtalya, Libya krizine diplomatik bir çözüm bulmak için çalışmaya hazır. Bu krizde tek yol diplomatik çözümdür. Burada askeri çözüm olamaz. Artan tansiyon bizi endişelendiriyor, bu sona ermeli. Bu konuda ilerleyen saatlerde önce ABD’li ardından Rus ve Türk mevkidaşlarımla görüşeceğim. Ayrıca Alman, Fransız ve İngiliz mevkidaşlarımı da arayacağım." ifadelerini kullandı.

Libya'nın İtalya'ya birkaç yüz kilometre mesafede olduğuna işaret eden Di Maio, "Libya, İtalya’yı yakından ilgilendirir. İtalya, Libya'da zemin kaybetti ama şimdi kendi doğal rolünü geri üstlenme zamanı geldi. Bu hususta İtalya, Libya’ya tüm taraflarla yoğun siyasi görüşmeleri yürütecek özel temsilcisini atayacak." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Di Maio ayrıca, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter’in gelecek haftalarda Roma'ya geleceğini de açıkladı.

Luigi Di Maio, darbeci General Hafter ile görüşmesinin ardından ülkede uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Serrac ile bugün ya da yarın son gelişmeleri görüşmek üzere bir telefon görüşmesi yapacağını belirtti.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri, karşı operasyon başlatmıştı.

Darbeci General Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti. Hafter'in saldırı emri karşısında ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 7 kentte seferberlik ilan edilmişti.

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