İtalya'dan Macron'a tepki

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ülkesine yönelik eleştirilerine ilişkin, "Macron’dan hukuk ve insanlık üzerine ders almayacağız. Geçen aylarda kendisi İtalya ile sınırı kapatarak 50 binden fazla göçmeni, en önemlisi de kadın ve çocukları geri çevirdi.” dedi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Başbakan Yardımcısı Salvini, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un "İtalya ile Avrupa Birliği (AB) arasında kriz olduğuna ve İtalya’nın uluslararası hukuka riayet etmediğine" ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Salvini, "Macron’dan hukuk ve insanlık üzerine ders almayacağız. Geçen aylarda kendisi İtalya ile sınırı kapatarak 50 binden fazla göçmeni, en önemlisi de kadın ve çocukları geri çevirdi." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün Birleşmiş Milletlerde (BM) düzenlediği basın toplantısında, İtalya'nın mülteci politikasını eleştirerek, "İtalya ile AB’nin geri kalanı arasında siyasi kriz var. İtalya, özellikle insani ve denizcilik hukuku olmak üzere uluslararası hukuka riayet etmemeye karar verdi." ifadelerini kullanmıştı.