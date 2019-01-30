İtalya'dan mahkumlara Skype'la görüş izni

Pilot uygulama ile mahkumlar Skype üzerinden görüşme yapabilecek.İtalya'da hapishaneler mahkumların aileleri ile daha kolay görüşebilmesi için kolları sıvadı. Pilot uygulama ile mahkumlar Skype üzerinden görüşme yapabilecek.

İtalya'da mahkumların aileleri ve yakınları ile Skype üzerinden görüşmesine olanak sağlayacak bir uygulamanın yürürlüğe gireceği açıklandı. İtalya Adalet Bakanlığı, mahkumların ayda altı kez Skype görüşmesi yapmasına izin verileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Mahkumların çocukları, ebeveynleri ve eşleri ile görüşmesi kolaylaşacak, bu sırada bekleme süresi ve hapishanede görüşmeler azalacak" denildi.

Görüşmeler güvenlik önlemleri altında gerçekleşecek. Bir hapishane görevlisi, mahkumun görüşme sırasında ne gördüğünü izleyecek ve uygunsuz davranış durumunda görüşmeyi sonlandırma yetkisine sahip olacak.

Bakanlık, Skype görüşmesi öncesi hapishane ziyaretinde olduğu gibi güvenlik kontrolü yapılacağını da duyurdu. Kullanıcıların, Skype adresinin mahkum yakınına ait olduğunu belgelemesi gerekecek.

İtalya'da mahkumlara yönelik Skype görüşmesi, pilot uygulama olarak bazı hapishanelerde denenecek. Daha sonra ülke çapındaki tüm hapishaneleri kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzlerce hapishanede benzer bir iletişim uygulamasının yürürlükte olduğu biliniyor.

AFP/ÖA,GA

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