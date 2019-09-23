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İtalya'dan Ocean Viking'e güvenli liman izni

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 03:35 | Son Güncelleme

Fransız STK'ler Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) ve SOS Akdeniz'in Ocean Viking gemisi, Akdeniz'de kurtardığı 182 göçmeni İtalya’nın izniyle Messina Limanı'na götürecek

ROMA (AA) – İtalya, Akdeniz'de son olarak 182 göçmeni kurtaran Fransız STK'ler Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) ve SOS Akdeniz'in Ocean Viking gemisinin Messina Limanı'na yanaşmasına izin verdi.

İtalyan basınına İçişleri Bakanlığı kaynaklarından yansıyan bilgilere göre, İtalya, hafta başından bu yana üç operasyonda toplamda 182 göçmenin denizden kurtarıldığı Ocean Viking’in "güvenli liman" çağrısına olumlu yanıt verdi. Buna göre, göçmenler güneydeki Messina kentinde tahliye edilebilecek.

Ocean Viking, bir süredir Linosa Adası açıklarında İtalya ve Malta’ya yaptığı güvenli liman çağrısına yanıt bekliyordu.

-Malta’da mini düzensiz göç zirvesi

Diğer yandan, düzensiz göç konusunu ele almak üzere İtalya, Malta, Fransa, Almanya ve AB Dönem Başkanı sıfatıyla Finlandiya’dan içişleri bakanlarının katılımıyla bugün Malta'da mini bir zirve yapılacak.

Zirvede alınacak kararlarla, Akdeniz üzerinden düzensiz göçe maruz kalan İtalya ve Malta’ya diğer AB üyelerinin dayanışmasının gösterilmesi hedefleniyor. Zirvede, AB içinde göçmenlerin diğer "gönüllü ülkelere" dağıtılması ve göçmenleri kabul etmeyen ülkelere mali yaptırım uygulanması gibi konuların ele alınması bekleniyor.

- Akdeniz'deki düzensiz göçmen ve STK sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Söz konusu rotada, kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor.

Düzensiz göçmenleri, coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer İtalya ve Malta'ya taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyordu. İtalya’da ağustos ayında yaşanan hükümet değişikliğinde göç karşıtı aşırı sağcı partinin yerine sol partilerin gelmesi ülkenin düzensiz göç politikasında ağustos öncesine göre yumuşamaya yol açtı. Bununla birlikte, İtalya ve Malta, son dönemde AB'ye düzensiz göçle mücadelede daha fazla dayanışma için baskılarını artırmış durumda.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göç İtalya Ocean Viking

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