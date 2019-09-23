İtalya'dan Ocean Viking'e güvenli liman izni

ROMA (AA) – İtalya, Akdeniz'de son olarak 182 göçmeni kurtaran Fransız STK'ler Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) ve SOS Akdeniz'in Ocean Viking gemisinin Messina Limanı'na yanaşmasına izin verdi.

İtalyan basınına İçişleri Bakanlığı kaynaklarından yansıyan bilgilere göre, İtalya, hafta başından bu yana üç operasyonda toplamda 182 göçmenin denizden kurtarıldığı Ocean Viking’in "güvenli liman" çağrısına olumlu yanıt verdi. Buna göre, göçmenler güneydeki Messina kentinde tahliye edilebilecek.

Ocean Viking, bir süredir Linosa Adası açıklarında İtalya ve Malta’ya yaptığı güvenli liman çağrısına yanıt bekliyordu.

-Malta’da mini düzensiz göç zirvesi

Diğer yandan, düzensiz göç konusunu ele almak üzere İtalya, Malta, Fransa, Almanya ve AB Dönem Başkanı sıfatıyla Finlandiya’dan içişleri bakanlarının katılımıyla bugün Malta'da mini bir zirve yapılacak.

Zirvede alınacak kararlarla, Akdeniz üzerinden düzensiz göçe maruz kalan İtalya ve Malta’ya diğer AB üyelerinin dayanışmasının gösterilmesi hedefleniyor. Zirvede, AB içinde göçmenlerin diğer "gönüllü ülkelere" dağıtılması ve göçmenleri kabul etmeyen ülkelere mali yaptırım uygulanması gibi konuların ele alınması bekleniyor.