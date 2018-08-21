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İtalya’dan sığınmacılara karaya çıkma izni yok

21.08.2018 18:37 | Son Güncelleme

İtalya 170’ten fazla sığınmacı taşıyan ve dört gün boyunca Akdeniz’de bekletilen geminin yanaşmasına izin verdi.

İtalya’dan sığınmacılara karaya çıkma izni yok

Ancak “Avrupa üzerine düşeni yapmayı kabul edene dek" sığınmacıların karaya ayak basamayacağını açıkladı.İtalya, 177 sığınmacının bulunduğu "Diciotti" adlı geminin Sicilya kıyılarına yanaşmasına onay verdi. Ancak sığınmacıların karaya çıkmasına izin verilmiyor.

İtalya Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Danilo Toninellli, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada dört gündür Akdeniz'in ortasında bekletilen gemininin Sicilya kıyılarına yanaşmasına izin verildiğini duyurdu. Toninelli, "Şimdi Avrupa harekete geçerek üzerine düşeni yapmalı" ifadelerini kullandı.

Toninelli'nin bu açıklamasının ardından, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini başka bir Avrupa Birliği ülkesi sığınmacıları almayı kabul edene dek kimsenin karaya ayak basılmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Salvini, "İtalya'nın Brüksel ve diğer Avrupa hükümetlerinden yetersiz destekleri konusunda açıklama beklediğini" kaydetti.

Diğer ülkeleri sözlerini tutmamakla suçladı

İçişleri Bakanı, Temmuz ayında Sicilya'ya yanaşmasına izin verilen iki gemideki 450 sığınmacının bazılarının diğer AB ülkelerine paylaştırılması konusunda anlaşmaya varıldığını hatırlattı. Salvini, yalnızca Fransa'nın sözünü tutarak 47 sığınmacı aldığını; her biri 50 sığınmacı almayı taahhüt eden Almanya, Portekiz, İspanya, İrlanda, ve Malta'nın ise sözlerinde durmadıklarını söyledi.

Avrupa Komisyonu sözcüsü Alexander Winterstein, Diciotti konusunda yük paylaşımına yönelik görüşmelerin sürdüğünü söylemekle yetindi.

Akdeniz'de Perşembe günü kurtarılan 190 sığınmacı Diciotti adlı İtalyan gemisine alınmış, İtalya acil tıbbı yardıma ihtiyacı olan 13 sığınmacıyı Lampedusa Adası'na getirmişti. İtalya kalan sığınmacıları Malta'ya göndermek üzere uluslararası sularda bekletirken, Malta 13 sığınmacının İtalya'ya gitmek istediğini, bu nedenle tedaviyi reddettiğini öne sürmüş ve iki ülke arasındaki anlaşmazlık sonucu sığınmacılar dört gün Akdeniz'de bekletilmişti.

Yardım örgütleri, aralarında çocukların da bulunduğu sığınmacıların ülkeler arasındaki anlaşmazlık krize dönüşürken günlerce Akdeniz'in ortasında bekletilmesini eleştiriyor. Örgütleri endişelerinden bir konu da güvenli bir liman bulabileceğinden emin olamayan kaptanların bu belirsizlikten dolayı sığınmacıları artık batmakta olan teknelerden kurtarmakta tereddüt etme ihtimalleri.

dpa/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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