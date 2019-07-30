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İtalya'dan uluslararası topluma "Libya" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 18:00 | Son Güncelleme

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini: - "İsyancı güçlerin, sivil hedeflere saldırması ve uluslararası kuruluşların çoğunun bu saldırganlığa karşı sessiz kalışı kabul edilemez"

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Libya'da hastane ve havaalanı gibi sivil yerlerin hedef alınmasının ve buna uluslararası kuruluşların tepki göstermemesinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Salvini'nin Libyalı mevkidaşı Fethi Başağa ile yaptığı telefon görüşmesinde, Libya'daki Trablus ve kentteki sivillerin durumu ile düzensiz göç konusunun ele alındığı vurgulandı.

Açıklamada, Salvini'nin, mevkidaşına, İtalyan hükümetinin iş birliği ve desteğini teyit ettiğini, bir an önce ülkenin istikrara kavuşması dileğini ifade ettiği kaydedildi.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, Salvini'nin görüşmede, "İsyancı güçlerin, sivil hedeflere saldırması ve uluslararası kuruluşların çoğunun bu saldırganlığa karşı sessiz kalışı kabul edilemez. Libya'da bu savaşı besleyenler, İtalya'dan Avrupa'dan nefret eden, bütün kıtanın güvenliğini riske sokanlardır." ifadelerini kullandığı belirtildi.

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İtalya İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini Libya Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa

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