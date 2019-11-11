HABER

İtalya'dan yabancı savaşçıya hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 21:29 | Son Güncelleme

Türkiye'nin 2017'de İtalya'ya iade ettiği yabancı savaşçı Lara Bombonati, 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Suriye’deki iç savaşa katılan ve 2017'de Türkiye’den ülkesine gönderilen İtalyan yabancı savaşçı Lara Bombonati, yargılama sonucu, terörü destekleyen radikal oluşumlara dahil olmaktan 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

İtalyan ajansı ANSA’nın haberine göre, eşinin peşinden Suriye’ye giden ve 2017’de Türkiye’nin İtalya’ya iade ettiği Bombonati’nin, başka bir ülkede terörü destekleyen radikal oluşumlara dahil olmakla suçlandığı davada karar açıklandı.

Davada, 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan 28 yaşındaki Bombanati’nin, Heyet Tahrir Şam'a katılmak ve diğer yabancı savaşçılara yardımcı olmakla suçlandığı belirtildi.

Lara Bombanati’nin Haziran 2017'de Türkiye tarafından tutuklandığı ve İtalya’ya iade edildiği, bu tarihten kısa süre sonra da İtalyan mahkemesince tutuklu yargılandığı belirtildi.

Bombanati’nin peşinden Suriye'ye gittiği eşi Francesco Coscio'nun da iç savaşta öldüğüne inanıldığı ifade edildi.

PARTNER Sevgilisiyle öpüşürken yakalandı! Sevgilisiyle öpüşürken yakalandı!
Kıran-5 Operasyonu’nda Muş’ta teröristlere ait sığınak ve depolar imha edildiKıran-5 Operasyonu’nda Muş’ta teröristlere ait sığınak ve depolar imha edildi
Jandarmaya sikke satmaya kalkışan 4 şüpheli yakalandıJandarmaya sikke satmaya kalkışan 4 şüpheli yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ceza hapis İtalyan yabancı savaşçı Lara Bombonati mahkeme

En Çok Okunan Haberler

Türkiye sınır dışı etti, Yunanistan kabul etmeyince arada kaldı!

Türkiye sınır dışı etti, Yunanistan kabul etmeyince arada kaldı!

Erdoğan'ın 'temel atmama' tepkisine İmamoğlu'ndan yanıt

Erdoğan'ın 'temel atmama' tepkisine İmamoğlu'ndan yanıt

Cinsel içerikli fotoğraflarını gönderdi!

Cinsel içerikli fotoğraflarını gönderdi!

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye’nin sınır dışı ettiği IŞİD'li terörist Danimarka’da gözaltına alındı

Türkiye sınır dışı etti! Ülkesinde gözaltına alındı

Evo Morales'in istifasının ardından Bolivya'da sokak gösterileri yapılıyor

Evo Morales'in istifasının ardından Bolivya'da sokak gösterileri yapılıyor

İBB Meclisi'nde 'temel atmama töreni' tartışması! 'Şaka zannetim'

İBB Meclisi'nde 'temel atmama töreni' tartışması! 'Şaka zannetim'

105 yaşındaki Ayşe nine hayatını kaybetti

105 yaşındaki Ayşe nine hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Doğu Akdeniz' açıklaması

Türkiye'den AB'ye sert tepki! 'Beyhude beklenti'

Dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.