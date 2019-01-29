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İtalyan Alpleri'nde uçak ve helikopter havada çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 08:23 | Son Güncelleme

İtalyan Alpleri'nde uçak ve helikopter havada çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

MADRİD (AA) - İtalya'nın kuzeyinde Alp dağlarının bulunduğu bölgede bir uçak ile helikopterin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Valle de Aosta bölgesinde Alp dağlarından Rutor'un üzerinde küçük bir özel uçak ile helikopterin havada çarpıştığı belirtildi.

Kazayı gören dağcıların haber vermesi üzerine, ambulans helikopterlerin bölgeye gönderildiği kaydedildi.

Yardım ekiplerine dayandırılan haberlerde, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralandığı, ölenlerin yabancı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

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5 ölü Alpler hava aracı kazası İtalya

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