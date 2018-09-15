İtalyan ANSA ajansı duyurdu! YPG/PKK mensubu terörist yakalandı

İtalya'nın batısındaki Sardinya adasındaki terörle mücadele ekipleri, terör örgütü YPG/PKK mensubu olduğu belirlenen bir İtalyan'ın evinde arama yaptı ve pasaportuna el koydu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin batısındaki Sardinya adasında polisin terörle mücadele biriminin "yurt dışındaki savaş faaliyetleri" kapsamında yürüttüğü operasyon çerçevesinde terör örgütü YPG/PKK mensubu olduğu tespit edilen bir İtalyan yabancı savaşçı ile diğer iki İtalyan'ın evlerinde arama yapıldı.

Polisin kıskaca aldığı üç kişinin Sardinya adasının orta kısmındaki Nuoro ile güneyindeki Cagliari'de ikamet ettiği belirlendi.

SURİYE'YE GİDECEKTİ

Bu üç kişiden YPG/PKK mensubu olduğu netleşen Pierluigi Caria isimli teröristin ise yakın zamanda Irak'a oradan da Suriye'ye gideceği tespit edildi.

Bu nedenle örgüt mensubu Caria'nın pasaportuna Cagliari Mafyayla Mücadele Müdürlüğünce önleyici tedbir kapsamında el konuldu.

FOTOĞRAFTAN TESPİT EDİLDİLER

Üç kişiye karşı yürütülen soruşturmanın iki YPG/PKK örgüt mensubunun bulunduğu bir fotoğrafın yayılmasının ardından başlatıldığı öğrenildi.