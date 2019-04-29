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İtalyan antropolog yürüyerek Çin’e gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 19:17 | Son Güncelleme

İtalya’nın Napoli kentinden yaklaşık 9 ay önce yola çıkan ve yürüyerek Çin’in Pekin şehrine ulaşmayı hedefleyen 27 yaşındaki antropolog Daniele Ventola, Samsun’un Bafra ilçesinde mola verdi.9 ay önce İtalya’nın Napoli kentinden yola çıkan ve günde ortalama 30 kilometre katederek 1 Mart tarihinde Edirne’ye ulaşan antropolog Daniele Ventola, 2 yıl içerisinde Çin’in Pekin şehrine ulaşmayı hedefliyor.

İtalyan antropolog yürüyerek Çin’e gidiyor

İtalya’nın Napoli kentinden yaklaşık 9 ay önce yola çıkan ve yürüyerek Çin’in Pekin şehrine ulaşmayı hedefleyen 27 yaşındaki antropolog Daniele Ventola, Samsun’un Bafra ilçesinde mola verdi.
9 ay önce İtalya’nın Napoli kentinden yola çıkan ve günde ortalama 30 kilometre katederek 1 Mart tarihinde Edirne’ye ulaşan antropolog Daniele Ventola, 2 yıl içerisinde Çin’in Pekin şehrine ulaşmayı hedefliyor. Sosyal medya aracılığıyla tanıştığı insanların evinde kalan Ventola, yolda mola verdiği yerlerde de kurduğu çadırda kalıyor. Samsun’un Bafra ilçesine ulaşan Ventola, burada mola verdi.

"Müslümanlar kibar ve misafirperver ve harika insanlar"
Bu akşam Bafra’da tanıştığı bir arkadaşında kalacağını söyleyen Ventola, ”İtalya’dan Çin’e yürüyerek gidiyorum. 1 Mart tarihinde Edirne’ye geldim, oradan da 48 gün sonra buradayım. Çin’den Rusya’ya, Türkiye’ye ve Avrupa Birliği’ne önerilen yeni İpek Yolu’nu izliyorum. Yeni İpek Yolu’na ekonomi ve medeniyetin yanı sıra ekonomi birliği olan antik İpek Yolu’nun ruhunu getirmek. Sosyal ağlar aracılığıyla tanıştığım kültürleri anlatıyorum. Çünkü ben bir antropoloğum. Korkunun ve önyargının cehaletten kaynaklandığına inanıyorum. Mesela İslamofobi, hakkında yazdığım son yazılardan biri. Türkiye’de tanıştığım Müslümanlar kibar ve misafirperver ve harika insanlar. Tanıştığım birçok insan sosyal ağlar aracılığıyla beni ağırladı. Türkiye’nin her yerinde bana yardım ediyorlar” dedi.

İtalyan antropolog yürüyerek Çin’e gidiyor

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