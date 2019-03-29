İtalyan asıllı ABD vatandaşı kadın Müslüman oldu

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Demi Theresa Murray adlı Hristiyan kadın Müslüman oldu.

ABD’nin Pensilvanya eyaletinin Levittown kentinde yaşayan Demi Theresa Murray adlı Hristiyan kadın, Tamca Yunus Emre Camii’ne giderek Müslüman oldu. Pensilvanya eyaletinde camiye müracaat eden İtalyan asıllı Amerikan vatandaşı Murray, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olduktan sonra Pakistan asıllı Müslüman Amerikalı Malik Faiz ile nikahları kıyıldı.

Levittown Tamca Yunus Emre Camii’nde düzenlenen ihtida merasimiyle Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan 23 yaşındaki Murray, kendi arzusuyla Müslüman olduğunu açıkladı. Murray, İslam’ı araştırdığını ve İngilizce yazılımlı Kur’an-ı Kerim okuduğunu, eşinin de Müslüman olması dolasıyla Müslüman olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Murray, "Müslüman olan Malik Faiz’le tanıştıktan sonra, her konuda yardım istedim ve büyük bir heyecanla Tamca Yunus Emre Camii’ne geldim, Elhamdülillah Müslümanım" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Pensilvanya Levittown Tamca Yunus Emre Camii İmam Hatibi Mürtaza Trabzonlu ve Malik Faiz’ın yakınlarının katıldığı ihtida töreni, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İmam Trabzonlu, İslam dini ve Müslümanlık hakkında aydınlatıcı açıklamalar yaptıktan sonra Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Murray’e ihtida belgesini takdim etti. Trabzonlu sehadet kelimesinin anlamını ve Müslümanlık hakkında dini bilgi verdikten sonra kendisine başörtüsü, seccade, tesbih, İngilizce dini kitap ve dua mecmuasi ile bir de Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Müslüman olan Murray’e her türlü desteğin ve din eğitiminin İmam Trabzonlu tarafından düzenli olarak verileceği açıklandı.



