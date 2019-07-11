HABER

İtalyan aşırı sağcı lider Salvini'ye içinde mermi olan zarf postalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 11:17 | Son Güncelleme

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini: - "Bakan olduğumdan bu yana 100'den fazla ölüm tehdidi veya şiddet içerikli mesaj aldım"

MADRİD (AA) - İtalya'da aşırı sağ görüşlü Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'ye içinde mermi olan zarf postalandığı bildirildi.

İtalya resmi haber ajansı Ansa'nın jandarma kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Floransa kenti yakınlarındaki Sesto Fiorentino ilçe postanesinde, alıcısı Matteo Salvini olarak gözüken mermili zarfın bulunduğu belirtildi.

Jandarmanın yaptığı incelemede, içinde 22 kalibrelik bir merminin bulunduğu zarfın üstünde gazete kupürlerinden kesilerek yapıştırılmış "Bakan, dük, Matteo Salvini, Meclis, Roma" yazısının olduğu açıklandı.

Konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Salvini, "Bakan olduğumdan bu yana 100'den fazla ölüm tehdidi veya şiddet içerikli mesaj aldım. Bazı sol nefret sözleri bazı akıl hastalarını ikna edebilir ama beni kesinlikle korkutmuyor. Tam tersine, her türlü suça karşı mücadelede bana daha fazla güç ve arzu veriyor." ifadesini kullandı.

Olaya ilişkin jandarmanın soruşturma başlattığı kaydedildi.

PARTNER Meğer hepsinin bir anlamı varmış! Giydiğiniz renkler ne söylüyor? Meğer hepsinin bir anlamı varmış! Giydiğiniz renkler ne söylüyor?
Sesli betimleme ile açık havada engelsiz sinema keyfiSesli betimleme ile açık havada engelsiz sinema keyfi
Eskişehir’in en önemli el sanatında çırak yetişmiyorEskişehir’in en önemli el sanatında çırak yetişmiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İtalya İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini mermili zarfla tehdit

En Çok Okunan Haberler

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

Dolarda 'Fed' etkisi! İşte son durum

Dolarda 'Fed' etkisi! İşte son durum

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da trafikte otomobilini diziyle kullanan maganda kazaya davetiye çıkardı

Trafikte terör estirdi! Herkesin canını hiçe saydı

Yargı, FETÖ sahtekarlıklarını deşifre etti! Yöntemleri şaşkınlık yarattı

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

İçişleri Bakanlığı: 1 0cak-11 Temmuz 2019 tarihleri arasında 457 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Teröre büyük darbe

Muğla'da bir orman yangını daha! Ekipler müdahale ediyor

Muğla'da bir orman yangını daha! Ekipler müdahale ediyor

Adana'da MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon!

MİT ve Emniyetin ortak operasyonunda yakalandılar!

TSK'nın operasyonları PKK'da korku ve paniğe yol açtı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.