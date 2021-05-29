İtalyan astronot Samantha Cristoforetti, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ilk Avrupalı kadın komutanı olacak

İtalya'nın uzaya giden ilk kadın astronotu olan Samantha Cristoforetti, gelecek sene ikinci uzay yolculuğunda Uluslararası Uzay İstasyonu'nun komutanlığını yapacak. Cristoforetti, bu görevi üstelenen ilk Avrupalı kadın olacak.

Samantha Cristoforetti'nin, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) misyonuyla 2022'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) dönmesi planlanıyor. Cristoforetti, 2014'teki ilk ISS misyonunda 199 gün 16 saat boyunca istasyonda görev yapmış ve tek seferde en uzun süre uzayda kalan Avrupalı astronot olmuştu.

ESA tarafından yapılan açıklamaya göre Cristoforetti'nin ikinci uzay yolculuğunu 2022'de, Elon Musk'ın kurduğu Space X şirketinin Crew Dragon aracıyla yapması planlanıyor. ABD'den fırlatılması planlanan Crew Dragon aracıyla, Cristoforetti ile birlikte NASA astronotları Kjell Lindgren ve Bob Hines de uzaya gönderilecek.

Cristoforetti yeni göreviyle ilgili olarak, "Avrupa'yı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yeniden temsil etmek başlı başına bir onur. Komutan pozisyonuna getirildiğim için müteşekkirim" diye konuştu.