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İtalyan Bakan Di Maio: "Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi EastMed, maliyet ve inşaat süreci bakımından orta ve uzun vadeli bir seçenek olamaz"
İtalyan Bakan Di Maio: "Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi EastMed, maliyet ve inşaat süreci bakımından orta ve uzun vadeli bir seçenek olamaz"
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18.01.2020 11:24 |
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İtalyan Bakan Di Maio: "Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi EastMed, maliyet ve inşaat süreci bakımından orta ve uzun vadeli bir seçenek olamaz"
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