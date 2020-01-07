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  4. İtalyan Bakan Türkiye’ye geliyor

İtalyan Bakan Türkiye’ye geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.01.2020 16:32 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio’nun Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyarette bir görüşme gerçekleştirecek.Geçtiğimiz Eylül ayında İtalya’da görevine başlayan Bakan Luigi Di Maio’nun Türkiye’ye gerçekleştireceği ilk ziyareti kapsamında, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio’nun Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyarette bir görüşme gerçekleştirecek.
Geçtiğimiz Eylül ayında İtalya’da görevine başlayan Bakan Luigi Di Maio’nun Türkiye’ye gerçekleştireceği ilk ziyareti kapsamında, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşecek. Görüşmede Türkiye ve İtalya ile ikili ilişkilerin ele alınması, Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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