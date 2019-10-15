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İtalyan Bakan'dan UEFA'ye Türkiye mektubu

15.10.2019 17:00 | Son Güncelleme

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, UEFA Başkanı'na mektup göndererek Türkiye’nin Suriye harekâtından dolayı Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’da oynanmasına sıcak bakmadığı mesajını verdi.

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, gelecek yıl İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri operasyonu nedeniyle başka bir ülkeye verilmesini talep etti.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın aktardığına göre Spadafora, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e konuyla ilgili bir mektup yazdı. Spadafora mektubunda, Türkiye'nin "sivil Kürt halkına yönelik vahim eylemleri" sonrası 30 Mayıs 2020'deki final maçının İstanbul'da oynanmasının "uygun olup olmadığının değerlendirilmesini" istedi.

Organizasyonun başka bir yere alınmasıyla Suriye'de yaşanan dramatik olayların ortadan kalkmayacağını bildiğini ifade eden İtalyan Bakan, "Ancak hepimiz, dünyanın en önemli spor olaylarından biri olan bu karşılaşmanın önemini biliyoruz" diye ekledi.

İtalya'nın sağ popülist partilerinden Beş Yıldız Hareketi mensubu olan 45 yaşındaki Spadafora, Avrupa Birliği'nin operasyonu kınamasına atıfta bulunduğu mektupta ayrıca, Avrupa futbolunun "cesur bir karar vererek sporun bir barış aracı olduğunu göstermesini" arzuladığını dile getirdi.

dpa, ET/CÖ/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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