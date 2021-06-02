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İtalyan basını Özge Gürel'e övgüler yağdırdı: Oyuncuyu Audrey Hepburn'e benzettiler!

02.06.2021 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan 'Bay Yanlış' dizisi İtalya'da yayınlanmaya hazırlanıyor. Başrollerinde İtalya'nın hayran olduğu Can Yaman ve ünlü oyuncu Özge Gürel'in yer aldığı dizi büyük bir heyecanla bekleniyor. Öyle ki İtalyan basını dizinin oyuncusu özge gürel için yer ayırdığı sayfada “Saflık ve sadelik mucizesinin adı Özge Gürel” sözlerini kullandı.

Dolunay, Bay Yanlış dizilerinde partner olarak ekranlara çıkan Özge Gürel ve Can Yaman ikilisinin sevilen dizisi kısa süre sonra İtalyan televizyonlarında yer alacak. İtalyan basını Yaman'dan sonra bu kez hedefini güzel oyuncu Özge Gürel'e çevirdi. Bay yanlış dizisinin ülkelerinde yayınlanmasına kısa bir süre kala INpress magazin sayfasında Gürel'e övgüler yağdırarak, dünyaca ünlü oyuncu Audrey Hepburn ile kıyasladılar...

İtalyan basını oyuncu Özge Gürel'e övgüler yağdırdı!

Can Yaman ile başrolü paylaştığı dizi 'Bay Yanlış' İtalyan televizyonlarına taşınan Özge Gürel'e İtalya basınından övgüler yağdırıldı.
İtalya'da dizisinin yayınlanmasına kısa süre kalan Özge Gürel için İtalyan INpress magazine sayfası özel bir haber içeriği hazırladı.

İtalyan basınından Özge Gürel'e özgüler

İtalyan basınından Özge Gürel'e özgüler
Birsen Altuntaş'ın haberine göre: Özge Gürel için hazırlanan haber içeriğinde “Saflık ve sadelik mucizesinin adı Özge Gürel” ifadelerine yer verdi.

Audrey Hepburn'e benzetildi

Audrey Hepburn'e benzetildi
Aynı zamanda oyuncu ve moda ikonu “Audrey Hepburn” ile karşılaştırılarak “Zarifliği ve derinliği öyle özel ki Audrey Hepburn ile kıyaslanıyor”
Özge Gürel, 5 Şubat 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Silivrili bir ailenin kızıdır. Liseyi bitirene kadar Silivri'de yaşadı. Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünü yarıda bıraktı. Önce oyunculuk sonra oyuncu yönetimi dersleri aldı. Kızım Nerede dizisinde Zeynep karakteriyle oyunculuk kariyerine başlamıştır

Özge Gürel kimdir?

Özge Gürel kimdir?
Daha sonra Huzur Sokağı ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde oynamıştır. 2014 yılında Medcezir dizisinde Ada karakterini canlandırmıştır. Aynı yıl Kiraz Mevsimi dizisinde başrol oyuncusu oldu ve bu dizide Öykü Acar karakterini canlandırdı. 2016'da Gürel'in Affet şarkısının klibi yayınlandı. 2016-2017 yıllarında Kiraz Mevsimi, İtalya'nın en ünlü kanallarından birisi olan Canale 5’te yayınlandı ve İtalya televizyonunda yayınlanan ilk Türk dizisi oldu. İtalya'da yayınlanan dizinin başrol oyuncuları Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel bir programın davetlisi oldu. 2017 yılında da Yıldızlar Şahidim adlı dizide başrolü oynadı. Ardından Dolunay dizisinde Nazlı Pınar karakterini canlandırdı.
2018 yılında Börü dizisinde ve Börü sinema filminde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2018-2019'da Muhteşem İkili adlı dizide "Nilüfer Can" adlı karakteri canlandırdı. 2019'da Dolunay, İtalya'da yayınlanmaya başladı. 2019 yılında Penti adlı markanın reklam yüzü oldu.
2020'de eski rol arkadaşı Can Yaman ile yeniden Bay Yanlış adlı dizide birlikte oynamaya başladı. Ardından Atalay Taşdiken'in yönetmen koltuğuna oturduğu Kar Kırmızı filmiyle 57. Altın Portakal Film Festivali'nde prömiyerini yapmış ve en iyi kadın oyuncu dalında altın portakal için aday olmuştur.
Aynı zamanda güzel oyuncu Kiraz Mevsimi adlı dizide rol aldığı Serkan Çayoğlu ile yaklaşık 4 yıldır aşk yaşıyor.
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Anahtar Kelimeler:
İtalya Can Yaman Özge Gürel
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