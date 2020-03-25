İtalyan basını: Papa'nın koronavirüs testi negatif çıktı

Vatikan tarafından "hafif bir rahatsızlık" geçirdiği açıklanan Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'ya koronavirüs testi yapıldığı ve testin negatif çıktığı iddia edildi.

İtalya'da yayımlanan Il Messaggero gazetesi, Papa'nın soğuk algınlığına yakalanması üzerine tedbir olarak koronavirüs testi yapıldığını ve Papa'da koronavirüse rastlanmadığını yazdı.

Vatikan Basın Ofisi'nden geçen hafta Perşembe günü yapılan açıklamada, Papa'nın "hafif bir rahatsızlık" geçirdiği ve bu nedenle bazı programlarını iptal ettiği duyurulmuştu. Papa da geçen Pazar günü geleneksel Angelus duası sonrası yaptığı konuşmada rahatsızlığını "soğuk algınlığı" olarak açıklamıştı.

Papa, geçen Perşembe'den bu yana Vatikan'da yaşadığı Santa Marta Konukevi'nden uzaklaşmadan bazı görüşmelerini sürdürüyor, Vatikan'dan çıkmasını gerektiren programlarını ise iptal ediyordu.

Il Messaggero gazetesi, Papa'nın geçen Çarşamba akşamı Roma'da, Vatikan sınırları dışındaki bir kilisede Kül Çarşambası ayinini yönettikten sonra Santa Marta Konukevi'ne döndüğünde soğuk algınlığı belirtileri gösterdiğini yazdı. Habere göre öksürük, hafif ateş, boğaz ağrısı ve üşüme gibi semptomlar gösteren Papa'yı Vatikan doktorları muayene etti.