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  4. İtalyan basınından 'AB, Libya’da uçuşa yasak bölge fikrini değerlendiriyor' iddiası

İtalyan basınından 'AB, Libya’da uçuşa yasak bölge fikrini değerlendiriyor' iddiası

27.12.2019 15:07 | Son Güncelleme

İtalyan gazeteleri, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme planına sayfalarında geniş yer verdi. Corriere della Sera gazetesi, Avrupa Birliği'nin Libya'da uçuşa yasak bölge oluşturulması fikrini değerlendirdiğini yazdı. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

İtalyan basınından 'AB, Libya’da uçuşa yasak bölge fikrini değerlendiriyor' iddiası

İtalyan gazeteleri, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme planına sayfalarında geniş yer verdi. Corriere della Sera gazetesi, Avrupa Birliği'nin Libya'da uçuşa yasak bölge oluşturulması fikrini değerlendirdiğini yazdı. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

İtalya'nın en büyük gazetelerinden Corriere della Sera'daki haberde şu satırlar yer aldı:

"Avrupa askeri çevreleri arasında gittikçe yayılan fikir; Fransa, İngiltere, Almanya ve İtalya hava kuvvetlerinin, şu anda Trablus savaşının kaderinde belirleyici rol oynayan insansız hava araçları arasındaki düelloyu durdurmak için görev üstlenmesi."

Avrupa ülkeleri tarafından oluşturulacak bir uçuşa yasak bölgenin kısa vadede, General Halife Hafter'in başkent Trablus'a yönelik askeri saldırısını felce uğratabileceği belirtildi.

Haberde İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin dün Rusya lideri Vladimir Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile görüştüğüne de dikkat çekildi.

'Hiç yoktan iyidir ama uygulaması kolay olmaz'

Il Giornale gazetesi de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk askerinin Libya'ya konuşlandırılması için TBMM'ye tezkere sunulacağını açıklamasıyla ilgili haberinde uçuşa yasak bölge iddialarına da yer verdi.

Gazete, İtalya'nın bugüne kadar hep "faydasızca diplomasi bayrağını sallandırdığını" ancak İtalyan hükümetinden son saatlerde "sızdırılan" bilgilerin "uçuşa yasak bölge" gibi daha güçlü bir planı akıllara getirdiğini yazdı.

Il Giornale, olası bir uçuşa yasak bölge uygulamasına İtalya ile birlikte Almanya ve Fransa'nın da dahil olabileceğini iddia etti.

Gazete bu seçeneği "Hiç yoktan iyidir ama uygulaması kolay olmaz" diye yorumladı. Böyle bir ihtimalde NATO'ya ait Awacs radarlarına ihtiyaç duyulacağı ancak Türkiye'nin de NATO üyesi olması nedeniyle güçlükle karşılaşılabileceği vurgulandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı: Libya'da askeri çözüm olamaz

La Repubblica gazetesi ise haberinde, "Libya'da silahlar konuşuyor, Rusya ve Türkiye gibi ülkeler Libya'yı parçalama riski yaratıyor" ifadesini kullandı.

Gazeteye konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise bu çerçevede Brüksel'in jeopolitik rolüyle ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

"Libya'da askeri bir çözüm olamayacağı açık. Libya, geleceğini etki altına almaya çalışan yabancı aktörlerin varlığından zarar görüyor. AB bir bütün olarak, Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen barış sürecini destekliyor ve mümkün olan tek seçeneğin Libya'daki tüm tarafların dahil olduğu bir diplomatik ve siyasi anlaşmadan geçtiğini söylüyor."

Ursula von der Leyen, Libya'da halen "ülkeyi silahlarla parçalamaya çalışan çok fazla aktörün bulunduğunu" da söyledi.

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