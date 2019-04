Özyeğin Üniversitesi’nin University of Gastronomic Sciences ile imzaladığı iş birliği çerçevesinde İtalyan Bilim İnsanı ve Düşünürü Prof. Nicola Perullo Türkiye’ye geliyor. Perullo, ayrıca gastronomi ve mutfak sanatları öğrencileri için ’tadın estetiği’ başlıklı bir ders verecek.

Özyeğin Üniversitesi kuruluşunun 10’uncu yılı etkinlikleri kapsamında, 2018 yılında işbirliği anlaşması imzaladığı İtalya’da bulunan Gastronomi Bilimleri Üniversitesi (University of Gastronomic Sciences) Rektör Yardımcısı, İtalyan bilim insanı ve düşünür Prof. Nicola Perullo’yu İstanbul’da ağırlayacak. Felsefe, estetik, gastronomi ve yemek üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan ve ’tat estetiği’ kavramının bulan İtalyan Bilim İnsanı ve Düşünür Perullo, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün ev sahipliğinde düzenlenecek 25 Nisan’da (bugün) üniversitenin Çekmeköy Kampüsü’nde düzenlenecek etkinlikle ’When Food Can Be Art?’ başlıklı bir seminer gerçekleştirecek. Prof. Perullo ayrıca gastronomi ve mutfak sanatları öğrencileri için ’tadın estetiği’ başlıklı bir ders verecek.