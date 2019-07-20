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İtalyan çekirgesi çiftçilerin korkulu rüyası oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 15:47 | Son Güncelleme

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde bazı kesimlerinde popülasyonu artan otçul İtalyan çekirgeleri binlerce dönüm tarım alanında zarara yol açtı - Prof. Dr. Ali Satar: "Sürü halinde gezen bu çekirgelerin yavruları ve ergenleri şeker pancarı, haşhaş, ayçiçeği, pamuk, keten tohumu ve daha çok yağ içerin bitkilere zarar veriyor" - "İlaç yerine bunlarla doğal yollarla mücadele etmek daha etkin sonuçlar verir. Bunun için bunlarla beslenen kuş sayısının artırılması lazım"

DİYARBAKIR (AA) - Bingöl'ün Adaklı ilçesinde bazı kesimlerinde popülasyonu artan otçul İtalyan çekirgeleri, tarım alanlarında yol açtıkları zararla çiftçilerin korkulu rüyası haline geldi.

Avrupa, Akdeniz ülkeleri, Batı Asya, Orta Doğu'nun güneyi hariç tüm bölgelerinde sık görülen ve "Calliptamus İtalicus" olarak adlandırılan çekirge türü, Bingöl'ün Adaklı ilçesinde binlerce dönüm araziye yayıldı.

Sürü halinde gezen, boyları 14 ile 24 milimetre arasında değişen çekirgeler, söz konusu bölgede binlerce dönüm arazide zarara neden oldu.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Zooloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, yaptığı açıklamada, Adaklı ilçesinde etkili olan ve binlerce dönüm arazide zarara yol açan çekirgenin türünün tespiti için çalışma yaptıklarını söyledi.

Çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen çekirgenin Calliptamus İtalicus (İtalyan çekirgesi) olduğunu tespit ettiklerini kaydeden Satar, "Sürü halinde gezen bu çekirgelerin yavruları ve ergenleri şeker pancarı, haşhaş, ayçiçeği, pamuk, keten tohumu ve daha çok yağ içerin bitkilere zarar veriyor." diye konuştu.

Çekirgelerden kurtulmak için istila yapılan alanların sürülmesi ve yumurta yoğunluğunun azaltılması gerektiğini ifade eden Satar, şöyle dedi:

"Çünkü bu tür çekirgelerin yumurtaları 9 aydan fazla toprakta kalır ve uzun bir yumurta gelişimi geçirirler. Yumurtadan çıkan yavruların gelişim ise 40-50 gün arasındadır. Çiftçiler bu çekirge türüyle bilinçli bir şekilde mücadele etmeli."

İlaç yerine çekirgelerle doğal yollarla mücadele edilmesinin daha etkin sonuçlar vereceğini vurgulayan Satar, "Bunun için bunlarla beslenen kuş sayısının artırılması lazım. Özellikle keklik." sözlerine yer verdi.

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Bingöl Calliptamus İtalicus Diyarbakır İtalyan Çekirgesi

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