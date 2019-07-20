İtalyan çekirgesi çiftçilerin korkulu rüyası oldu

Çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen çekirgenin Calliptamus İtalicus (İtalyan çekirgesi) olduğunu tespit ettiklerini kaydeden Satar, "Sürü halinde gezen bu çekirgelerin yavruları ve ergenleri şeker pancarı, haşhaş, ayçiçeği, pamuk, keten tohumu ve daha çok yağ içerin bitkilere zarar veriyor." diye konuştu.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Zooloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, yaptığı açıklamada, Adaklı ilçesinde etkili olan ve binlerce dönüm arazide zarara yol açan çekirgenin türünün tespiti için çalışma yaptıklarını söyledi.

Sürü halinde gezen, boyları 14 ile 24 milimetre arasında değişen çekirgeler, söz konusu bölgede binlerce dönüm arazide zarara neden oldu.

Avrupa, Akdeniz ülkeleri, Batı Asya, Orta Doğu'nun güneyi hariç tüm bölgelerinde sık görülen ve "Calliptamus İtalicus" olarak adlandırılan çekirge türü, Bingöl'ün Adaklı ilçesinde binlerce dönüm araziye yayıldı.

Çekirgelerden kurtulmak için istila yapılan alanların sürülmesi ve yumurta yoğunluğunun azaltılması gerektiğini ifade eden Satar, şöyle dedi:

"Çünkü bu tür çekirgelerin yumurtaları 9 aydan fazla toprakta kalır ve uzun bir yumurta gelişimi geçirirler. Yumurtadan çıkan yavruların gelişim ise 40-50 gün arasındadır. Çiftçiler bu çekirge türüyle bilinçli bir şekilde mücadele etmeli."

İlaç yerine çekirgelerle doğal yollarla mücadele edilmesinin daha etkin sonuçlar vereceğini vurgulayan Satar, "Bunun için bunlarla beslenen kuş sayısının artırılması lazım. Özellikle keklik." sözlerine yer verdi.

