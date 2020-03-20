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İtalyan doktor: Meslektaşlarım sinir krizi eşiğine geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 20.03.2020 03:49 | Son Güncelleme

İtalya'da Bergamo hastanesinden bir doktor hastanelerdeki kritik durumu anlattı. Doktor, "Hastalar yapayalnız ölüyor, içinde dezenfektan olan bir poşete bürüyüp morga götürülüyorlar. Birçok meslektaşım stres ve aşırı çalışma temposu yüzünden sinir krizi eşiğine geldi" ifadelerini kullandı. Öte yandan koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 405'e yükseldiği İtalya, dünyada can kaybının en yüksek olduğu ülke haline geldi.

İtalyan doktor: Meslektaşlarım sinir krizi eşiğine geldi

Bergamo hastanesinden bir cerrah, koronavirüs hastalarına yardım etmek için gereken kaynakların yetersiz olduğunu belirtti.

Corriere Della Sera'ya konuşan cerrah, “Öfkemizi ayaküstü yaşıyoruz. Herkese yardım edecek araçlarımız yok, sadece koruma araçları var ... Hastanın nefesi kesiliyor, kalp masajı yapıyorsun, elbette, zira onu ölüme bırakamazsın, o sana bakıyor. Peki, nasıl entübe edilecek? Elinde boru var ama solunum cihazı yok. Ne olacak?" ifadesini kullandı.

Ayrıca eşini ve çocuklarına hastalık bulaştırmamak için aldığı tedbirleri anlatan kadın, “Eve dönmeden önce eşimi uyarıyorum, çocukları benden uzak tutsun diye. Banyoya girip üzerimdekileri çamaşır makinesine atıyorum, 40 dakika boyunca duş altında duruyorum, kendimi sabun ve suyla ovuyorum. Sonra maskeyi takıyorum, ama yine de çocuklardan uzak duruyorum” dedi.

KORONAVİRÜSÜ AİLESİNE BULAŞTIRMA RİSKİNE KARŞI SAÇLARINI KESTİ

Ayrıca virüsün evine girme olasılığını daha da azaltmak için saçını kestiğini kaydeden kadın, doktorların, ölen hastaların yakınlarıyla konuşmak zorunda olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsanlar hasta yakınlarına veda bile edemiyor. Ailelerin söylemek istediğini hastalara biz iletiyoruz, notları, torunlarının ilettiği resimleri gösteriyoruz. Hastanın öldüğünü ailelere telefonla bildiriyoruz. Bir hastanın, birbirinden uzakta yaşayan iki çocuğuyla konuşmak zorunda kaldım. Bir araya gelip yasını bile tutamadılar. Elinden tutmalarından söz etmiyorum bile. Biz bile bunu yapamıyoruz. Onlar yapayalnız ölüyor, içinde dezenfektan olan bir poşete bürüyüp morga götürülüyorlar. Birçok meslektaşım stres ve aşırı çalışma temposu yüzünden sinir krizi eşiğine geldi."

"EŞİME ONU SEVDİĞİMİ SÖYLEYİN, DİYORLAR"

Hastaların her şeyin farkında olduğunu kaydeden cerrah, "Bunu onların gözlerinde okuyabiliyoruz. Bize, ‘Eşime onu sevdiğimi söyleyin’ veya ‘Görmeme nasip olmadığı yeni doğan torunuma selamımı söyleyin’ diyorlar” ifadesini kullandı.

Ayrıca hastanelerde yatak sıkıntısı olduğunu şikayet eden cerrah, bazı hastaları banyoya yerleştirmek, diğerlerine de direk ambulans aracı içinde müdahale zorunda kaldıklarını anlattı. (Sputnik)

İTALYA'DA CAN KAYBI ÇİN'İ GEÇTİ

Öte yandan İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 405'e yükseldiğini belirtildi.

İtalya bu sayıyla Çin'i geride bırakarak koronavirüsten (Kovid-19) dünyada en çok ölümün görüldüğü ülke haline geldi. Yeni tip koronavirüs salgınının ilk ortaya çıktığı Çin'de 3 bin 242 ölüm kayıtlara geçmişti.

Rainews24’ün haberinde, koronavirüsle mücadele eden 5 doktorun dün öldüğü ve yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısının 13'e çıktığı belirtildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İtalya koronavirüs Kovid-19

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