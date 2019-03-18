YASEMİN KALYONCUOĞLU - İtalyan opera eleştirmeni ve prodüktörü Enrico Stinchelli, Devlet Opera ve Balesince (DOB) sahnelenen Turandot Operası'nın prodüksiyonunu çok beğendiğini ve eserin sahnede devleştiğini söyledi.

Türk operasının markalaşma sürecini takip etmek ve Turandot'u izlemek için Türkiye'ye gelen Stinchelli, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

İtalya'da opera üzerine televizyon ve radyo programı yapan, yıllardır opera rejisörlüğü ve eleştirmenliği görevlerini yürüten Stinchelli, halen Don Giovanni, Trovatore ve Atilla gibi operalarının prodüksiyonlarını yaptığını belirtti.

Stinchelli, DOB Genel Müdürü tenor Murat Karahan'ın başrolünü oynadığı Turandot eserini izlediğini ve çok beğendiğini belirterek, "Büyük bir prodüksiyon olmuş. Dekor, müzik ve oyunculuk şahane. Eser sahnede adeta devleşiyor. Muazzam bir prömiyer oldu." dedi.

Tenor Karahan'ı İtalya'nın Verona şehrinde Trovatore eserindeki performansıyla tanıdığını söyleyen Stinchelli, şöyle konuştu:

"Karahan, Trovatore'de, eserin üçüncü sahnesinde bir yerde 'do' sesini öyle müthiş çıkardı ki çok etkilendim ve 'Bravo' diyerek eserin ortasında alkışladım kendisini. Murat Karahan, dünyadaki en iyi tenor bence. Bütün ifadeleri, vurguları ve sesiyle harika bir sanat yeteneği. En iyi tenor sizde. Bu konuda inanılmaz derecede şanslısınız. Büyük bir cevheriniz var. Murat Karahan çok güzel söylüyor ve eseri kolaymış gibi yansıtıyor. Önemli olan eseri, güzel ve sade yansıtabilmek ve bunu Karahan çok güzel yapıyor."