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İtalyan ENI'den Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini durdurma uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 19:32 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapması için ruhsat verilen İtalyan ENI şirketi, bölgeye savaş gemilerinin gelmesi halinde çalışmalarına devam etmeyeceklerini duyurdu - KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: - "İtalyan ENI şirketinin açıklamasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyorum"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetleri için lisans verdiği İtalyan ENI firması, bölgeye savaş gemilerinin gelmesi durumunda sondaj çalışmalarına devam etmeyeceklerini duyurdu.

İtalyan ENI şirketinin Üst Yöneticisi Claudio Descalzi, Doğu Akdeniz'de çalışma yaptıkları sahalara, Türk veya Rum tarafının savaş gemilerini göndermesi halinde faaliyetlerine devam etmeyeceklerini açıkladı.

Descalzi, "Endişeli değilim ancak birileri savaş gemileri ile gelirse kuyuları açmayacağız. Kesinlikle kuyular için savaş başlatmak istemiyoruz." dedi.

- "ENI'nin açıklamasını olumlu buluyorum"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ENI şirketinden gelen bu açıklama üzerine sosyal medya hesapları Twitter ve Facebook'tan bir açıklama yaptı.

Bir süredir, Doğu Akdeniz bölgesinde Türkiye ile birlikte sahada dengeyi sağlamaya dönük ortaya koydukları politikanın etkilerinin artık hissedildiğini belirten Özersay, "İtalyan ENI şirketinin, Türkiye'nin kıta sahanlığı içerisinde yer alan bölgede, eğer gerginliğe neden olacaksa kazı yapmak istemediğini ve kazı yapmayacaklarını açıklamasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyorum. 2018 yılı içerisinde bahse konu şirket, hem Türkiye'nin bu konularda ciddi olduğunu, hem de Kıbrıs Türk tarafı olarak bizim, bir çözümden önce bu çalışmalar yapılacaksa bir uzlaşmaya hazır olduğumuzu bizzat görmüş, tecrübe edinmiştir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası şirketler de dahil tüm paydaşların, Kıbrıs Rum liderliğine doğal gaz konusunda doğru mesajları vermeye başlamasını umduklarını belirten Özersay, "Dış politikada caydırıcılık içeren kararlı duruş, sonuç alınmasına yardımcı olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Rumlar ENI'ye kısa bir süre önce ruhsat verdi

Kısa bir süre önce Rum yönetimi, İtalyan ENI ve Fransız Total şirketine, tartışmalı 7. parselde sondaj çalışması yapmak için ruhsat vermişti.

Geçen yıl ENI'ye ait bir gemi, Türkiye'nin münhasır ekonomik bölge olarak kabul ettiği 3. parselde arama yapmak istemesi üzerine Türkiye'ye ait savaş gemilerince bölgeden uzaklaştırılmıştı.

Türkiye'ye ait Yavuz sondaj gemisi, hafta başında Doğu Akdeniz'e gelerek, 7. parselde yer alan Güzelyurt-1 lokasyonunda sondaj çalışmalarına başladı.

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