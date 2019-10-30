HABER

İtalyan Fiat, Fransız PSA ile birleşmek için görüşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 13:09 | Son Güncelleme

Fiat Chrysler Automobiles, Fransız PSA Grubu ile muhtemel bir ticari birleşme konusunda görüşmeler yapıldığını teyit etti

BERLİN (AA) - İtalyan Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu ile muhtemel bir ticari birleşme konusunda görüşmeler yapıldığını bildirdi.

FCA’dan yapılan açıklamada, PSA Grubu ile dünyanın en büyük mobility (hareketlilik) gruplarından birini oluşturma hedefiyle görüşmeler gerçekleştirildiği belirtildi.

FCA böylece konuyla ilişkin uluslararası basında çıkan haberleri teyit etmiş oldu.

Fiat Chrysler'in ABD’de işlem gören hisseleri dün haberden sonra yaklaşık yüzde 8 değer kazanmıştı.

FCA’ın PSA Grubuyla birleşme görüşmelerinin, İtalyan şirketin bu yıl Fransız Renault ile birleşme konusunda yaptığı görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra gelmesi dikkati çekti.

Birleşmeye yönelik görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanması halinde oluşacak 50 milyar dolarlık yeni şirketin, dünyanın en büyük otomotiv şirketi olacağı belirtiliyor.

PARTNER Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarına tecavüz ederken... Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarına tecavüz ederken...
Yeni açılan Kuzey Ege Otoyolu havadan görüntülendiYeni açılan Kuzey Ege Otoyolu havadan görüntülendi
Ankara'da 'Kızılay Haftası Sokağı' açıldıAnkara'da 'Kızılay Haftası Sokağı' açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
birleşme Fiat Chrysler Automobiles Groupe PSA Renault

En Çok Okunan Haberler

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

Sunal ailesinin acı günü!

Sunal ailesinin acı günü!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat trafik kazası geçirdi

CHP'li milletvekili trafik kazası geçirdi

29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı

29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı

Kral, saray çalışanlarına kafayı taktı!

Kral, saray çalışanlarına kafayı taktı!

Artvin'de yolcu otobüsü alev alev yandı

Bir yolcu otobüsü daha alev alev yandı

Yunanistan'a götüreceklerdi! Edirne'de ele geçirildi

Yunanistan'a götüreceklerdi! Edirne'de ele geçirildi

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.