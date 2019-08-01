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İtalyan firması, Suudi Arabistan ve BAE'ye silah ihracatını durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 22:37 | Son Güncelleme

İtalyan firması RWM, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik silah ihracatını askıya aldı

İtalyan firması RWM, Yemen'deki çatışmalarda kullanıldığı gerekçesiyle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik silah ihracatını 18 aylığına durdurduğunu açıkladı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, orta ve büyük kalibreli füze başlıkları ve mühimmat üreten RWM firması, İtalya içindeki fabrika ve üretim ortaklarına gönderdiği yazıyla, Yemen'deki çatışmalarda kullanıldığı gerekçesiyle iki ülkeye silah satışına ilişkin aldığı yeni kararı bildirdi.

İtalyan meclisi ve hükümetinin siyasi iradesine saygılı olunacağı ifade edilen firma açıklamasında, Suudi Arabistan ve BAE'ye füze ve füze parçalarını kapsayan silah ihracatına yönelik, ilgili tüm lisansların temmuz ayı sonu itibariyle 18 aylığına askıya alındığı belirtildi.

İtalya'da Temsilciler Meclisi, 26 Haziran'da Suudi Arabistan ve BAE'ye uçak bombaları ve füzelerin ihracatını engelleyen tasarıyı kabul etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
BAE İtalya silah satışı Suudi Arabistan Yemen'deki iç savaş

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