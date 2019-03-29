İtalyan gelin 46 yaşında Müslüman oldu

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR’de İtalyan asıllı Tara Pereggo (46) Müslüman olarak Tahira Sevda Küçük adını aldı. Müftülükte düzenlenen İhtida töreninde Tahira Sevda Küçük, "Müslüman olduğum için çok mutluyum" dedi.

Eskişehir’de prodüksiyon şirketi bulunan Selçuk Küçük (50), 7 yıl önce işleri nedeniyle gittiği Amerika'nın Philadelphia kentinde daha önceden tanıştığı İtalyan Tara Pereggo ile yeniden görüşmeye başladı. İkili arasındaki ilişki kısa sürede aşka dönüştü. İtalyan Tara Pereggo, Selçuk Küçük ile evlenerek Müslüman olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine çift Türkiye'ye geldi. İtalyan Tara Pereggo Eskişehir Müftülüğü'nde düzenlenen İhtida töreniyle Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olurken adını da Tahira Sevda Küçük olarak değiştirdi.

Müzik menajeri olan Tahira Sevda Küçük, Selçuk Küçük’e aşık olduktan sonra evlenmek ve Müslüman olmak istediğini ifade ederek, "Selçuk Amerika’ya geldikten sonra görüşmeye başladık ve ona aşık oldum. Daha sonra da Müslüman olmak istediğimi söyledim. Eskişehir’e gelerek başvuruda bulunduk ve artık Müslüman oldum. Çok mutluyum emeğe geçenlere teşekkür ederim” dedi. Selçuk Küçük ise eşinin Müslüman olarak Türkçe isim almasına çok sevindiğini belirterek, “Her şey çok güzel, herkese çok teşekkür ederiz. Yıllardır beraberiz. Artık karı-koca olduk. Toplam 27 yıldır tanışıyoruz. 20 yıl ayrı kaldık. Son 7 yıldır yeniden beraberiz. 27 yıldan sonra mükemmel bir şey oldu" diye konuştu. Törenden sonra Müftü Yardımcısı Şerifehanım Altuner, çifte ihtida belgesini verdi.