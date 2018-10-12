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"İtalyan hükümeti yeni Alitalia’dan pay alabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 12:54 | Son Güncelleme

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio: -"(Yeni Alitalia oluşumu) Bir önceki hükümetin Alitalia’ya sağladığı ve 10 Aralık’ta geri ödenmesi gereken 900 milyon avro değerindeki köprü kredisiyle ilgili uzatma durumu söz konusu değil" - "Bu kredi meselesi önemli çünkü Ekonomi Bakanlığı bu krediyi yeni oluşumun yüzde 15 hissesini kapsayacak bir hakka dönüştürecek"

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio, İtalyan havayolu Alitalia’nın yeni oluşumuna ilişkin, hükümetin önceden şirkete sağladığı 900 milyon avroluk krediyi yüzde 15’lik hisseye çevireceğini kaydetti.

Di Maio, İtalya'nın havacılık sektöründe faaliyet gösteren Alitalia’nın yeniden oluşumuyla ilgili İtalyan Il Sole 24 Ore Gazetesine açıklamada bulundu.

Devlet yatırım bankası Cassa Depositi e Prestiti ve Ekonomi Bakanlığı’nın, İtalyan devlet demir yolları şirketi Ferrovie dello Stato ile birlikte yapılacak yeni Alitalia oluşumunun yüzde 15 hissesine sahip olabileceğini söyleyen Di Maio, İtalya'nın daha önce Alitalia'ya sağladığı 900 milyon avro değerindeki köprü kredilerini yeni oluşumda hisseye çevireceğini belirtti.

Di Maio, "Bir önceki hükümetin Alitalia’ya sağladığı ve 10 Aralık’ta geri ödenmesi gereken 900 milyon avro değerindeki köprü kredisiyle ilgili herhangi bir zaman uzatma durumu söz konusu değil. Bu kredi meselesi önemli çünkü Ekonomi Bakanlığı bu krediyi yeni oluşumun yüzde 15 hissesini kapsayacak bir hakka dönüştürecek." yorumunu yaptı.

Yeni şirketin başlangıç bütçesinin yaklaşık 2 milyar avro olacağını dile getiren Di Maio, bu sayede Alitalia’nın rekabetçiliğe geri dönmesi ve tekrar ivme kazanmasının sağlanacağını anlattı. Di Maio 31 Ekim’e kadar teklifin belli olacağını da sözlerine ekledi.

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- "Kararlılığımız maksimum "

Konuyla ilgili resmi ziyarette bulunduğu Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da konuşan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de meseleyle Di Maio’nun ilgilendiğini ve bu konuya bir çözüm getirerek sistemi kuracaklarını ifade etti.

Yeni oluşum üzerinde çalıştıklarını ve yakında planın gerçekleştirileceğini aktaran Conte, şunları kaydetti:

"Bugün, turizm işinde rekabetçilik hedef noktalara makul fiyatlar ve hızlı zaman çizelgeleriyle ulaşmaya bağlı. Ferrovie’nin (Devlet demir yolları şirketi) Alitalia’ya girişi, bu anlamda örneğin tek bir tren-uçak bileti çalışmasının yapılabilmesini sağlayacak. Böylece bir turist, İtalya’ya vardığında ülkenin her yerine gidebilecek. İtalya’nın turizm konusunda olağanüstü bir endüstrisi var ve bunu daha da geliştirmek için ulaşım sistemini etkili ve cazip hale getirmek istiyoruz. Alitalia’yı ve İtalyan turizmindeki stratejik rolünü yeniden başlatmak için hükümetin kararlılığı maksimum seviyede."

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Alitalia havayolu İtalya İtalya Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Luigi Di Maio

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