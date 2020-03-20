HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. İtalyan iki genç koronavirüsün karşısına 3D yazıcı ile çıktı

İtalyan iki genç koronavirüsün karşısına 3D yazıcı ile çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.03.2020 11:34 | Son Güncelleme

Koronavirüs insanları yeni fikirler üretmeye itti. Salgının korkunç bir hale geldiği İtalya'da bulunan girişimci gençler, azalan tıbbi malzemeleri 3D yazıcılar ile üretmeye başladı.

İtalyan iki genç koronavirüsün karşısına 3D yazıcı ile çıktı

Koronavirüs salgını birkaç ülkede çok ciddi boyutlara ulaştı. Bu ülkelerden biri de şüphesiz İtalya. İtalya'da hastaneler enfekte olmuş veya enfekte olduğunu düşünen insanlarla doldu taştı. Hal böyle olunca, tıbbi destek almak isteyen insanlar için kullanılan malzemeler de hızlıca tükendi. Malzeme üreticileri, hem koronavirüs salgınından fabrikaları çalıştıramadıklarından hem de ellerindeki stoğun bitmesinden kaynaklı üretim talebine yetişemeyeceklerini açıkça belirtti. Bu durum karşısında İtalya halkı çaresiz kalmadı ve İtalyan iki genç ülkedeki enfekte hastalar için hazırladıkları 3D yazıcı projesini hızlıca faaliyete geçirdi.

EVDE 3D YAZICI İLE SOLUNUM VALFİ ÜRETTİLER

Christian Fracassi ve Alessandro Ramaioli isimli iki genç, Kuzey İtalya'da koronavirüs hastalarına hizmet veren bir hastanede solunum cihazlarının deyim yerindeyse kalbini oluşturan tek kullanımlık valflerin tükendiği haberini aldı. Bunun üzerine hastane ile iletişime geçen gençler, 3D yazıcı ile bu valfleri üretebileceklerinin müjdesini verdiler. Hızlıca harekete geçen Christian ve Alessandro ikilisi, hemen valflerin üreticisinden gerekli üretim şemalarını istedi. Fakat üretici firma, şemaların patentli olduğunu söyleyerek buna yanaşmadı. İkili bu kez örnek bir valfi inceleyerek bir şema çıkarttı. İtalyan ikili bu şemadan hareket yola çıkarak ilk 3D yazıcı çıkışlı solunum valfini üretmeyi başardı.

SOLUNUM VALFİ OLDUKÇA UCUZ

3D yazıcı sayesinde üretilen solunum valfleri, hastaneye teslim edildi. Hem çok kısa hem de orijinaline göre çok daha az maliyet ile üretilen solunum valfleri, İtalya'daki birçok koronavirüs hastasının hayatını kurtaracak.

HP DE 3D YAZICI ÇÖZÜMLERİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Gençlerin bu fedakarlığı, diğer üretici firmalar tarafından da dikkatle takip edildi. Bu firmalardan biri de HP'ydi. HP bir basın toplantısında 3D yazıcılar sayesinde ''Plastik kapı tutacakları gibi dirsekle açılabilen malzemeler” üretebileceklerini açıkladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu
Bir efsane daha geri döndü: Nokia 5310 XpressMusic tanıtıldı!Bir efsane daha geri döndü: Nokia 5310 XpressMusic tanıtıldı!
Corona virüs hakkında endişe verici gelişmeCorona virüs hakkında endişe verici gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs İtalya 3d yazıcı Solunum Cihazı solunum valfi HP

En Çok Okunan Haberler

Umreden dönen vatandaşa koronavirüs teşhisi kondu

Umreden dönen vatandaşa koronavirüs teşhisi kondu

Kaliforniya'da 40 milyon insana 'evde kalın' emri

Kaliforniya'da 40 milyon insana 'evde kalın' emri

Telefon numarasını paylaşınca...

Telefon numarasını paylaşınca...

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta çifte indirim

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta çifte indirim

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Toplantı ve aktiviteler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi

Toplantı ve aktiviteler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi

İlginizi Çekebilir

Koronavirüsü çocuklar yaydı

Koronavirüsü çocuklar yaydı

Şaşırtıcı sürpriz: Redmi Note 9 Pro Max tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Şaşırtıcı sürpriz: Redmi Note 9 Pro Max tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Merakla bekleniyordu! İşte GTA 6'nın çıkış tarihi

Merakla bekleniyordu! İşte GTA 6'nın çıkış tarihi

Apple'dan flaş karar! Kullanıcılar isyan etti

Apple'dan flaş karar! Kullanıcılar isyan etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüsü de siler mi: Instagram mesajları kendi kendine silinecek!

Instagram mesajları kaybolacak

Apple'ın patronu Tim Cook'tan İtalya'ya koronavirüs yardımı

Apple'ın patronu açıkladı! Koronavirüs için destek verilecek

Bir efsane daha geri döndü: Nokia 5310 XpressMusic tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Bir efsane daha geri döndü: Nokia 5310 XpressMusic tanıtıldı!

Alo demelik telefon: Nokia 1.3 tanıtıldı! İşte Nokia 1.3'ün özellikleri ve fiyatı

Nokia 1.3 tanıtıldı! İşte Nokia 1.3'ün özellikleri ve fiyatı

Pil konusunda iddialı: Nokia 5.3 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Pil konusunda iddialı: Nokia 5.3 tanıtıldı!

5G'ye Nokia eli değdi: Nokia 8.3 5G tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

5G'ye Nokia eli değdi: Nokia 8.3 5G tanıtıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.