İtalyan iki genç koronavirüsün karşısına 3D yazıcı ile çıktı

Koronavirüs salgını birkaç ülkede çok ciddi boyutlara ulaştı. Bu ülkelerden biri de şüphesiz İtalya. İtalya'da hastaneler enfekte olmuş veya enfekte olduğunu düşünen insanlarla doldu taştı. Hal böyle olunca, tıbbi destek almak isteyen insanlar için kullanılan malzemeler de hızlıca tükendi. Malzeme üreticileri, hem koronavirüs salgınından fabrikaları çalıştıramadıklarından hem de ellerindeki stoğun bitmesinden kaynaklı üretim talebine yetişemeyeceklerini açıkça belirtti. Bu durum karşısında İtalya halkı çaresiz kalmadı ve İtalyan iki genç ülkedeki enfekte hastalar için hazırladıkları 3D yazıcı projesini hızlıca faaliyete geçirdi.

EVDE 3D YAZICI İLE SOLUNUM VALFİ ÜRETTİLER

Christian Fracassi ve Alessandro Ramaioli isimli iki genç, Kuzey İtalya'da koronavirüs hastalarına hizmet veren bir hastanede solunum cihazlarının deyim yerindeyse kalbini oluşturan tek kullanımlık valflerin tükendiği haberini aldı. Bunun üzerine hastane ile iletişime geçen gençler, 3D yazıcı ile bu valfleri üretebileceklerinin müjdesini verdiler. Hızlıca harekete geçen Christian ve Alessandro ikilisi, hemen valflerin üreticisinden gerekli üretim şemalarını istedi. Fakat üretici firma, şemaların patentli olduğunu söyleyerek buna yanaşmadı. İkili bu kez örnek bir valfi inceleyerek bir şema çıkarttı. İtalyan ikili bu şemadan hareket yola çıkarak ilk 3D yazıcı çıkışlı solunum valfini üretmeyi başardı.