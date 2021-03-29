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  4. İtalyan kaçak mafya üyesini internette paylaştığı yemek videoları ele verdi

İtalyan kaçak mafya üyesini internette paylaştığı yemek videoları ele verdi

29.03.2021 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'nın en tehlikeli suç örgütlerinden "Ndrangheta" mensubu kaçak Marc Feren Claude Biart, bulunduğu Dominik Cumhuriyeti'nde çekip internette paylaştığı yemek videolarından teşhis edilerek yakalandı ve ülkesine getirildi.

İtalyan kaçak mafya üyesini internette paylaştığı yemek videoları ele verdi

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, 2014'ten bu yana aranan Ndrangheta mensubu 53 yaşındaki Biart'ın, İtalyan yemeklerine yönelik tutkusu yakalanmasına neden oldu.

DÖVMELERİNDEN TEŞHİS EDİLDİ

İtalyan güvenlik güçleri ile Interpol ve Dominikli yerel makamların iş birliği sonucunda, internette paylaştığı yemek videolarında yüzünü göstermemesine rağmen, dövmelerinden teşhis edilen Biart, 24 Mart'ta Boca Chica kentinde gözaltına alındı.

Marc Feren Claude Biart, bugün ülkesine iade edilerek, güvenlik güçleri eşliğinde Milano'ya getirildi. Biart hakkında uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasından 2014'ten bu yana yakalama emri bulunuyordu.

İTALYA'NIN EN GÜÇLÜ VE EN ZENGİN MAFYASI

Diğer yandan, İtalyan güvenlik güçleri, bugün Portekiz'in başkenti Lizbon'da Ndrangheta'nın bir başka önde gelen ve aranan isimi 43 yaşındaki Francesco Pelle'nin teşhis edilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yakalanmasını sağladı.

İtalya'da Kalabriya bölgesinin hakim suç örgütü olan Ndrangheta'nın, Avrupa uyuşturucu ticaretinin kontrolü sayesinde yıllar içinde İtalya'nın en güçlü ve en zengin mafyası haline geldiği belirtiliyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İtalya

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