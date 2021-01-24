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İtalyan kraliyet ailesinin varisi, Yahudilerden af diledi: 'Irk ayrımı yasaları ailemiz için silinmez bir leke'

24.01.2021 17:40 | Son Güncelleme:
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İtalyan kraliyet ailesinin varisi, Yahudilerden af diledi: 'Irk ayrımı yasaları ailemiz için silinmez bir leke'

İtalya'nın son kralının soyundan gelen Emanuele Filiberto, Yahudi soykırımına giden süreçte büyük dedesinin ırk ayrımı yasaları ve soykırımdaki rolü için Yahudi cemaatinden özür diledi.

İtalya'nın son kralının soyundan gelen Emanuele Filiberto, Yahudi soykırımına giden süreçte büyük dedesinin ırk ayrımı yasaları ve soykırımdaki rolü için Yahudi cemaatinden özür diledi.

Savoy hanedanının varisi olan Emanuele Filiberto, 27 Ocak Uluslararası Holokost Anma Günü öncesinde İtalyan Yahudi cemaatine hitaben bir mektup yazdı. 48 yaşındaki Emanuele Filiberto, büyük dedesi 3. Vittorio Emanuele'nin imzasını taşıyan 1938 tarihli ırk ayrımı yasalarından ötürü ailesi adına af diledi.

Emanuele Filiberto mektupta şunları yazdı:

"Yükünü hala benim ve tüm Savoy kraliyet ailesinin omuzlarımızda hissettiğimiz 1938 ırk yasalarını kınıyorum. 3. Vittorio Emanuele'nin bu eylemini kendimize yakıştırmıyoruz: Bu acı imzayla aramıza mesafe koyuyoruz; bu belgeyi kabul edilemez buluyor, ailemiz için silinmez bir leke, tüm İtalya için de hala kanayan bir yara olarak görüyoruz."

"Nazi faşizmi çılgınlığında 7 bin 500'ü İtalyan olmak üzere 6 milyon Avrupalı Yahudi'nin öldürüldüğü trajedinin anısının daimi olduğunu" söyleyen Emanuele Filiberto, şöyle devam etti:

"Bu mukaddes İtalyan kurbanlar anısına tüm ailem adına bugün resmi olarak af diliyorum."

Emanuele Filiberto, dün akşam TG5 televizyon kanalında yayımlanan söyleşide de "Af diliyorum ama affedilmeyi beklemiyorum" dedi.

Faşist lider Benito Mussolini döneminde çıkarılan ırk ayrımı yasalarıyla Yahudiler eğitim, iş, mülkiyet gibi birçok haktan mahrum edilmişti.

Kral 3. Vittorio Emanuele, 1900'den 1946'ya kadar tahtta kalmış ve Mayıs 1946'da tahtı oğlu 2. Umberto'ya devretmişti. 2. Umberto'nun krallığı ise yaklaşık bir ay sürmüş ve İtalya'nın monarşiden cumhuriyete geçişiyle son bulmuştu. Emanuele Filiberto, Kral 2. Umberto'nun tek erkek torunu olarak Savoy hanedanının varisi olarak anılıyor.

Cumhuriyete geçişle Savoia kraliyet ailesinin erkek varislerinin ülke topraklarına girişi yasaklanmış, bu yasak 2002'de Silvio Berlusconi hükümeti tarafından kaldırılmıştı.

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