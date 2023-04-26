İtalyan mantısı ravioli tarifi! Evde kıymalı ravioli nasıl yapılır?

Ravioli, eşsiz tadıyla oldukça seviliyor. İtalya'nın popüler lezzetlerinden olan ravioli ülkemizde de popülerleşmeye başlıyor. Evde ravioli tarifinin zor olduğu düşünülse de bu lezzeti kolayca hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER Hamuru İçin:

4 adet yumurta

3,5 su bardağı un

1/2 su bardağı semolina (irmik unu)

1/2 çay kaşığı tuz

İç Harcı İçin:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

200 gram orta yağlı kıyma

1 adet orta boy kuru soğan

2 diş sarımsak (arzuya göre)

1 yemek kaşığı un

1/2 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş) (arzuya göre)

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Üzeri İçin:

1 tutam maydanoz (incecik kıyılmış)

1 tutam karabiber (arzuya göre)

TARİF Ravioli hamuru için; un, tuz ve irmik ununu geniş bir karıştırma kabına alın. Ardından yumurtaları ekleyin.

Hamuru kıvam alana kadar yoğurun.

Streç filmle sarıp 30 dakika kadar buzdolabında dinlendirin.

Ravioli hamurlarını açmadan önce iç harcı hazırlayın. Kuru soğanı ve sarımsağı rondoda püre haline getirin ya da minik küpler halinde doğrayın. Sıvı yağ ile tavada kavurun.

Kavrulan sarımsak ve soğanın üzerine kıyma, tuz ve karabiberi ilave edip pişirmeye devam edin.

Kavrulan sarımsak ve soğanın üzerine kıyma, tuz ve karabiberi ilave edip pişirmeye devam edin.

Hamuru 2 bezeye ayırın. Mutfak tezgahını hafifçe unlayıp bir adet hamur bezesini merdane yardımıyla yufkadan biraz daha kalın olacak şekilde açın.

Açtığınız hamurların kenar kısımlarını keserek uzun dikdörtgen şekline getirin.

Hazırladığınız kıymalı harç bir kenarda soğumuş olsun.

Kare hamur parçalarının orta kısımlarına hazırladığınız kıymalı iç harçtan bir tatlı kaşığı kadar yerleştirin

Yaklaşık 8x8 cm olacak şekilde kare parçalar halinde kesin. Ravioli makarna hamurlarının kenar kısımlarını bir fırça yardımıyla su ile ıslatın. Üzerine bir kat hamur kapatıp kare şeklini verin.

Kenar kısımlarının üzerinden tırtıklı ya da düz bir kesici yardımıyla keserek yapışmalarını ve şekil almalarını sağlayın. İç harcın etrafını elinizle bastırarak hamurların yapışmasını sağlayın.

Aynı işlemi diğer hamur bezelerine de uygulayın. Şekil verdiğiniz makarnaları bir servis tabağına alın.

Derin bir tencerede, kullandığınız tencerenin yarısı kadar kaynamış suyu hazırlayın. Taze taze açılmış ravioli makarnalarını 8-10 dakika kadar haşlayın. Haşlanan makarnaları bir süzgeç yardımıyla çıkartıp fazla sularını süzdürün.

Servis tabağına alıp arzuya göre ince kıyılmış maydanoz ve çekilmiş karabiber eşliğinde servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

