YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Makarna Tarifleri
  4. İtalyan mantısı ravioli tarifi! Evde kıymalı ravioli nasıl yapılır?

İtalyan mantısı ravioli tarifi! Evde kıymalı ravioli nasıl yapılır?

26.04.2023 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ravioli, İtalyanların mantısı olarak biliniyor. Etli, peynirli, sebzeli gibi birçok çeşidi bulunuyor. Kayseri mantısına göre çok daha pratik bir şekilde hazırlanan raviolinin tadına doyum olmuyor. Ravioli tarifini herkesin denemesi gerekiyor.

İtalyan mantısı ravioli tarifi! Evde kıymalı ravioli nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 40dk
Pişirme Süresi 10dk
Kalori/Porsiyon -

Ravioli, eşsiz tadıyla oldukça seviliyor. İtalya'nın popüler lezzetlerinden olan ravioli ülkemizde de popülerleşmeye başlıyor. Evde ravioli tarifinin zor olduğu düşünülse de bu lezzeti kolayca hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER

  • Hamuru İçin:
  • 4 adet yumurta
  • 3,5 su bardağı un
  • 1/2 su bardağı semolina (irmik unu)
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • İç Harcı İçin:
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 200 gram orta yağlı kıyma
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • 2 diş sarımsak (arzuya göre)
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1/2 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş) (arzuya göre)
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • Üzeri İçin:
  • 1 tutam maydanoz (incecik kıyılmış)
  • 1 tutam karabiber (arzuya göre)

TARİF

  • Ravioli hamuru için; un, tuz ve irmik ununu geniş bir karıştırma kabına alın. Ardından yumurtaları ekleyin.
  • Hamuru kıvam alana kadar yoğurun.
  • Streç filmle sarıp 30 dakika kadar buzdolabında dinlendirin.
  • Ravioli hamurlarını açmadan önce iç harcı hazırlayın. Kuru soğanı ve sarımsağı rondoda püre haline getirin ya da minik küpler halinde doğrayın. Sıvı yağ ile tavada kavurun.
  • Kavrulan sarımsak ve soğanın üzerine kıyma, tuz ve karabiberi ilave edip pişirmeye devam edin.
  • Kavrulan sarımsak ve soğanın üzerine kıyma, tuz ve karabiberi ilave edip pişirmeye devam edin.
  • Hamuru 2 bezeye ayırın. Mutfak tezgahını hafifçe unlayıp bir adet hamur bezesini merdane yardımıyla yufkadan biraz daha kalın olacak şekilde açın.
  • Açtığınız hamurların kenar kısımlarını keserek uzun dikdörtgen şekline getirin.
  • Hazırladığınız kıymalı harç bir kenarda soğumuş olsun.
  • Kare hamur parçalarının orta kısımlarına hazırladığınız kıymalı iç harçtan bir tatlı kaşığı kadar yerleştirin
  • Yaklaşık 8x8 cm olacak şekilde kare parçalar halinde kesin. Ravioli makarna hamurlarının kenar kısımlarını bir fırça yardımıyla su ile ıslatın. Üzerine bir kat hamur kapatıp kare şeklini verin.
  • Kenar kısımlarının üzerinden tırtıklı ya da düz bir kesici yardımıyla keserek yapışmalarını ve şekil almalarını sağlayın. İç harcın etrafını elinizle bastırarak hamurların yapışmasını sağlayın.
  • Aynı işlemi diğer hamur bezelerine de uygulayın. Şekil verdiğiniz makarnaları bir servis tabağına alın.
  • Derin bir tencerede, kullandığınız tencerenin yarısı kadar kaynamış suyu hazırlayın. Taze taze açılmış ravioli makarnalarını 8-10 dakika kadar haşlayın. Haşlanan makarnaları bir süzgeç yardımıyla çıkartıp fazla sularını süzdürün.
  • Servis tabağına alıp arzuya göre ince kıyılmış maydanoz ve çekilmiş karabiber eşliğinde servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bol salçalı makarna tarifi! Evde salçalı makarna nasıl yapılır?Bol salçalı makarna tarifi! Evde salçalı makarna nasıl yapılır?
Anahtar Kelimeler:
ravioli tarifi nasıl yapılır ravioli ravioli nedir tarifi mantısı

En Çok Okunan Haberler

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

Yatak odası itirafıyla gündemdeler! "Evlendikten sonra seks..."

Yatak odası itirafıyla gündemdeler! "Evlendikten sonra seks..."

Baş harfi 'S' denilince... Ortalık karıştı

Baş harfi 'S' denilince... Ortalık karıştı

Açık açık anlatınca gündem oldu! "Orgazm olabileceğim..."

Açık açık anlatınca gündem oldu! "Orgazm olabileceğim..."

Bugün ne pişirsem? 26 Nisan günün menüsü

Bugün ne pişirsem? 26 Nisan günün menüsü

Yedikçe yediren ıslak hamburger tarifi! Bol soslu ıslak hamburger

Yedikçe yediren ıslak hamburger tarifi! Bol soslu ıslak hamburger

İlginizi Çekebilir

Ölenleri anmak için twerk yaptı! Tepki yağmuruna tutuldu

Ölenleri anmak için twerk yaptı! Tepki yağmuruna tutuldu

Kiraladığı evde prizin içinde gizli kamera buldu! “Duşun olduğu yeri...”

Kiraladığı evde prizin içinde gizli kamera buldu! “Duşun olduğu yeri...”

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.