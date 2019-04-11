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İtalyan meclisi "sözde Ermeni soykırımı" önergesini kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 00:36 | Son Güncelleme

İtalyan hükümetinden "sözde Ermeni soykırımını resmi olarak tanıması ve bunu uluslararası alanda savunmasını" isteyen önerge, 43 çekimsere karşı 382 oyla kabul edildi

MADRİD (AA) - İtalyan meclisi, 1915 olaylarıyla ilgili "sözde Ermeni soykırımı" iddialarını içeren bir önergeyi kabul etti.

İtalya'daki koalisyon hükümetinden "sözde Ermeni soykırımını resmi olarak tanıması ve bunu uluslararası alanda savunmasını" isteyen önerge, 43 çekimsere karşı 382 evet oyuyla kabul edildi. Karşı oyun çıkmadığı önergeye sadece muhalefetteki sağ görüşlü Forza İtalia partisinin milletvekilleri çekimser oy verdi.

Mecliste yapılan oturumda söz alan hükümet ortağı, sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) partisinden milletvekili Enrico Carelli, "Osmanlı İmparatorluğu'ndan tamamen farklı olan, dost bir ülke olan (Türkiye ile) iyi ilişkilerimizi tartışma konusu yapmayın." dedi. Carelli, Türkiye'nin Doğu ve Batı arasında stratejik bir rol oynadığının altını çizdi.

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1915 olayları Ermenilerin "sözde soykırım" iddiaları İtalya İtalyan meclisi

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