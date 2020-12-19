İtalyan model Claudia Romani tatilde de bildiğiniz gibi

İtalyan asıllı Amerikalı model ve TV ünlüsü Claudia Romani, South Beach'te tatil yaparken denizin keyfini çıkardı.

Ünlü model altın rengi bikinisiyle yine göz doldurdu.



Her fırsatta erotik pozlar veren ünlü isim, sık sık Amerikan basınında gündem oluyor.

CLAUDİA ROMANİ KİMDİR?

Sosyal medya hesaplarında paylaşımları ile ciddi bir takipçi sayısına ulaşan Claudia Romani 1982 yılında İtalya'da dünyaya gelmiştir. Ayrıca manken ve modelliğin yanı sıra hakem olan güzel bir dönem İtalyan futbolcu Filippo Inzaghi ile aşk yaşamıştır.2018 Dünya Kupası'na İtalya'nın katılamaması nedeni ile tribünde yer almış ve kupa'da İngiltere ile Arjantin'i desteklemiştir. Instagram hesabında Galatasaray forması ile verdiği pozlar Türk futbol severler tarafından oldukça beğenilmiştir.