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"İtalyan Parlamentosu'nun tarihimizi çarpıtma girişimini kınıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 23:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: - "(İtalya Parlamentosu'na 1915 yılında yaşanan olaylarla ilgili gelen önerge) İtalya Parlamentosu’nun tarihimizi çarpıtma ve politize etme çabasını en sert biçimde kınıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 1915 yılında yaşanan olayların "sözde Ermeni soykırımı" olarak tanınması talebiyle İtalya Parlamentosu'na bir önerge sunulmasını kınadı.

Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İtalya Parlamentosu’nun tarihimizi çarpıtma ve politize etme çabasını en sert biçimde kınıyoruz. Bu kısır, düşmanca ve müessif bir yaklaşımdır. Birbirimizin anılarına saldırmak yerine hep birlikte gerçeğin hikayelere üstün gelmesini sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

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