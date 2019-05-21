HABER

İtalyan polisinden aşırı sağ parti mitingini protesto eden sol gruba sert müdahale

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 15:46 | Son Güncelleme

İtalya’nın Bologna kentinde polis aşırı sağcı Forza Nuova Partisi mitingini protesto eden sol gruba sert şekilde müdahale etti, bir kişi gözaltına alındı.Bologna Maggiore Meydanı’nda yapılan Forza Nuova mitingini protesto etmek için toplanan yaklaşık bin 500 kişilik grup polis kordonunu yararak kapatılan meydana girmek istedi.

İtalya’nın Bologna kentinde polis aşırı sağcı Forza Nuova Partisi mitingini protesto eden sol gruba sert şekilde müdahale etti, bir kişi gözaltına alındı.
Bologna Maggiore Meydanı’nda yapılan Forza Nuova mitingini protesto etmek için toplanan yaklaşık bin 500 kişilik grup polis kordonunu yararak kapatılan meydana girmek istedi. Meşaleler yakan gruba polis coplarla müdahale etti. Göstericilerle polisin çatışmasının ardından bir kişi gözaltına alındı.
Olayların ardından sol görüşlü grup daha sonra tekrar yola çıkarak Bolonya ara sokaklarında protestolarına devam etti ancak aşırı sağcılarla ve polislerle temas yaşanmadı.

Arapların inanılmaz tutkusu!Arapların inanılmaz tutkusu!
Lastiği patlayan kamyon sinyalizasyon direğine çarptıLastiği patlayan kamyon sinyalizasyon direğine çarptı
Hatalı sollama kazası kameradaHatalı sollama kazası kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Balistik füzeyle Mekke'yi mi vuracaklar?

Balistik füzeyle Mekke'yi mi vuracaklar?

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

Dolar alımında yeni dönem!

Dolar alımında yeni dönem!

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Canlı yayında tartışma!

Canlı yayında tartışma!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

Korkunç! Hastanede fişini çekmiş

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.