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İtalyan ressam Lithian Ricci’nin ‘Esinti’ sergisi Üsküdar’da açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 09:39 | Son Güncelleme

İtalyan ressam Lithian Ricci’nin Osmanlı hanedanındaki kadın sultanların portrelerinden oluşan Esinti sergisi Üsküdar Nev Mekan sahilde açıldı.

İtalyan ressam Lithian Ricci’nin Osmanlı hanedanındaki kadın sultanların portrelerinden oluşan Esinti sergisi Üsküdar Nev Mekan sahilde açıldı. Açılışına Belediye Başkan Hilmi Türkmen’in de katıldığı sergideki eserler, katılımcılar tarafından beğeni topladı.
Üsküdar Nev Mekan Sahil’de İtalyan ressam Lithian Ricci’nin ‘Esinti’ adlı resim sergisinin açılışına Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in yanısıra çok sayıda sanatsever katıldı. Esinti isimli serginin açılışı kurdele kesimi ile yapıldı. Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Açılışını gerçekleştirdiğimiz sergide birazdan göreceğiniz çok güzel eserleriyle Üsküdarlıların, İstanbulluların tüm sanat severlerin beğenisine sunulacak olan “Esinti” adlı sergimizi gezeceğiz. Bu güzel sergi, bu güzel emek, bu güzel sanat için sevgili Lithian Ricci Hanım efendiye çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda canı gönülden alkışlıyorum” dedi.
Başkan Türkmen ayrıca tüm İslam aleminin Mevlit Kandili’ni tebrik ederek, ressam Lithian Ricci ve serginin küratörü Yasemin Aslan Bakiri’ye plaket takdim etti. Kendisine plaket hediye edildiği için memnun olduğunu ifade eden İtalyan ressam Lithian Ricci Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e 3 boyutlu Mihriban Sultan portresi hediye etti. Portre 3 boyutlu resimden oluşup soldan bakınca Mihriban Sultan Camii’yi sağdan bakınca Mihriban Sultanı simgeliyor.
Serginin açılmasıyla birlikte Osmanlı hanedanlığına adını yazdıran 10 sultanın portrelerinden oluşan sergi, tarihten izler taşıyan yönüyle katılımcıları kısa bir tarih turuna çıkardı.
Küratörlüğünü Yasemin Aslan Bakiri’nin üstlendiği sergide, sanatçının esin kaynağı olan Türk kadınlarının yüzlerinden oluşan eserler de yar alıyor. Ayrıca, hayali ve manevi bir dünyadaki çeşitli insan ve hayvan konularını temsil eden 7 büyük boyutta kâğıt üzerine mürekkeple çalışılmış eserleri de sergide sergileniyor.
Lithian Ricci’nin Türk kadınlarının estetik ve zarafetine duyduğu hayranlıktan yola çıkıp, tarihin en görkemli imparatorluğu olan Osmanlı’nın sultanlarını resmederek hazırladığı Esinti Sergisi, 8 Kasım tarihinden itibaren 5 Ocak 2020’ye kadar Nev Galeri Nevmekan Sahil’de sergilenecek.

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